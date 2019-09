Hvězda Toronta byla obviněna z výtržnictví: Matthews vystrčil zadek | iSport.cz

Centr Maple Leafs, jednička draftu 2016 a účastník Světového poháru ve stejném roce patří k ofenzivním lídrům týmu. V minulém ročníku sehrál Auston Matthews v základní části NHL 68 utkání a se 73 body (37+36) byl třetím nejproduktivnějším hráčem Toronta za Mitchem Marnerem a Johnem Tavaresem. Byl to jeho nejlepší výkon za tři sezony v lize. Ze sedmi duelů play off vyšel následně s bilancí 5+1.

Matthews patří taky k hlavním kandidátům na funkci kapitána, jehož chce vedení klubu jmenovat příští týden ještě před startem nové sezony. Spekuluje se, zda by incident z jara letošního roku mohl ovlivnit jeho šance.

„Nutně nemusí. Volba závisí i na spoustě jiných věcí, třeba jestli klub chce mít tak mladého kapitána, což na druhou stranu v lize není nic neobvyklého. Neznáme výsledky šetření, tenhle případ nemusí nakonec hrát tak významnou roli,“ míní expert stanice TSN Bob McKenzie.

K incidentu došlo 26. května ve dvě hodiny ráno. Stížnost podala členka ostrahy hlídající obytný komplex ve Scottsdale. Tvrdila, že se neznámý muž společně se svými kumpány pokoušel otevřít dveře jejího vozu. V autě měla v daný okamžik sedět a vyplňovat papíry. Jakmile poškozená z vozu vystoupila, aby se mohla muži postavit tváří v tvář, údajně si před ní stáhl kalhoty, předklonil se, a když odcházel, chytil se za zadek.

Žalobce uvedl, že muž, identifikovaný mezitím jako Auston Matthews, měl spodní prádlo na sobě. Podle stanice TSN však policejní důstojník, který si později prohlédl záběry bezpečnostních kamer, uvedl, že zmiňovaný muž podle záznamu odkráčel k výtahu s trenýrkami staženými po kotníky.

Žádné z těchto obvinění zatím nebylo u soudu prokázáno, soudní přelíčení mělo proběhnout v noci na dnešek. V policejním spisu stojí, že Matthews byl pod vlivem alkoholu. Nebyl však zatčen a nemusel být ani osobně přítomen u soudu.

Maple Leafs byli se situací obeznámeni. „Toronto Maple Leafs zaznamenalo stížnost podanou na Austona Matthewse. Auston plně spolupracuje s příslušnými orgány. Klub ani hráč se dál nebudou k incidentu vyjadřovat,“ stojí v oficiálním prohlášení, jež kanadský klub vydal během úterý.

Členka ochranky Fayola Dozitheeová požádala o prošetření dva dny po incidentu. Při výslechu uvedla, že Matthewse a jeho kamarádů si poprvé všimla v jedenáct hodin večer, když opouštěli budovu. Vrátili se ve dvě hodiny a podle její výpovědi se zdáli být pod vlivem alkoholu.

Dozitheeová údajně Matthewsovi a jeho kamarádům řekla: „Jsem žena, jsem vojenská veteránka, která prodělala posttraumatický šok. Není žádná legrace snažit se ve dvě v noci vniknout k ženě do auta, jakkoli si můžete myslet, že to vtipné je.“ Dozitheeová ještě dodala, že by nikdo neměl být takovým situacím vystaven.

Z policejní zprávy dále vyplývá, že vyšetřovatel se pokusil spojit s Matthewsem 30. května a ještě 19. června, v obou případech neúspěšně. Hráč byl prokurátorem v Arizoně 23. července obviněn z výtržnictví, které se v tomto americkém státě pokládá za přestupek první třídy a trestá se maximálně šesti měsíci vězení a pokutou do výše 2500 dolarů (65 000 korun).

Matthews, jemuž bylo 17. srpna 22 let, se narodil v San Ramonu v Kalifornii, v raném věku se však s rodiči přestěhoval do Scottsdale v Arizoně a hokejově vyrůstal v místním klubu Arizona Bobcats. V nové sezoně vejde v platnost jeho nový kontrakt, který s Maple Leafs podepsal v únoru. Během příštích pěti let by si měl vydělat celkem 58,17 milionu dolarů (asi 1,5 miliardy korun).