Zachar zaujal NHL, pral se o smlouvu v Bostonu: Obrovská pocta a motivace | iSport.cz

Deset kanadských bodů. Na ledě v průměru necelých osm minut. Prostě žádná sláva.

Liberecký mladík Marek Zachar ale stejně po sezoně dostal pozvánku do nováčkovského kempu NHL. Dokonce hned dvě! Nakonec kývl Bostonu.

Během týdenního soustředění prý udělal na trenéry a vedení Bruins dojem. „Slyšel jsem na sebe jen pozitivní ohlasy. Celkově to bylo super! Pro mě ohromné zpestření letní přípravy, za které jsem byl moc rád. Že si mě Boston vůbec všimnul, je pro mě obrovská pocta. Teď je to motor a motivace do budoucna, abych dřel a dostal se výš,“ říká nadšeně Zachar.

Za sezonu 86 zápasů

V kempu absolvoval fyzické, bruslařské či technické testy, v závěru se také představil v utkání, kterým týden naděje pro talenty končil. Jeho tým zvítězil 3:0. Zachar dal jeden gól, na další přihrál. „Opravdu je zaujal. Odjížděl s tím, že ho budou dále sledovat a třeba se za rok na stejném místě potkají znovu,“ potvrzuje hráčův agent Michal Sivek.

Camp invite Marek Zachar adds two goals in the final 30 seconds of the first half. Team Black up 3-0. pic.twitter.com/JtrJ4Lhops — Boston Bruins (@NHLBruins) June 28, 2019

Zajímavé je, že zájem zámořských klubů vzbudil jednadvacetiletý útočník po sezoně, v níž svými statistikami zrovna neuhranul. V Liberci hrál pod Filipem Pešánem ve třetí nebo čtvrté formaci. Často pendloval mezi extraligovým áčkem a farmou v Benátkách nad Jizerou. Celkem stihnul odehrát ohromnou porci 86 utkání! S ní patřil v minulém ročníku mezi vůbec nejvytěžovanější české hokejisty.

Výraznou roli v domlouvání jeho zkoušky právě v Bostonu sehrál také Jan Ludvig, bývalý hráč NHL, který pracuje pro Bílé Tygry jako šéf hráčského rozvoje, zároveň je i skautem pro Bruins. Klubu dal doporučení, šéfové pak poslali pod Ještěd pozvánku.

„Jel jsem tam s tím, že se chci poprat o smlouvu. Nechtěl jsem mít přehnaná očekávání, samozřejmě mi ale hlavou blesklo, že kdyby se to sešlo, třeba bych mohl kontrakt urvat. Upínat se k tomu ale nemůžete. Prostě jsem se snažil ukázat v tom nejlepším světle. Jel jsem tam hlavně získat zkušenosti,“ usmívá se mladík s plnovousem, který zdobí jeho tvář i přes nízký věk již řadu let.

Nejdřív prorazit v Liberci

Jeho hokej je založen na rychlosti a aktivní hře, zejména směrem dopředu. Když je Zachar na ledě, zaručeně si ho všimnete. Ožije to mezi mantinely i na tribunách. Jeho dominantním znakem je vynikající bruslení. Když po křídle našlápne, liberečtí fanoušci vstávají ze sedaček.

V kempu okusil zámořský hokej. V minulosti už k němu však přičichnul, mezi roky 2016 a 2018 působil v kanadské juniorské QMJHL, kde hrál za tým Sherbrooke. „Zaprvé bych řekl, že hokej tam je mnohem jednodušší. Nahodíš, jedeš, srazíš se, střílíš. Čím menší hřiště, tím víc je potřeba si to na ledě nekomplikovat. Taky je to víc o bruslení, což mně jenom vyhovuje,“ dodává.

Zachar v sezoně 2019/20 zápasy 4 body 3 (2+1) plus/minus +1 střely 4 průměrný čas na ledě 8:54

Svůj styl musel přizpůsobit vlastním fyzickým proporcím. Výška 175 centimetrů a váha 75 kilogramů nenasvědčují tomu, že by měl soupeřům nahánět strach. Přesto přitvrdit umí. Nebojí se. „Že jsem malej, neznamená, že neumím zabojovat. Trochu jsem zesílil, pořád ale vím, že musím hodně pracovat. V kempu bylo několik hráčů podobně vysokých jako já. Měl jsem pocit, že na výšku už se tam tolik nekouká. Hlavně hodnotili výkony na ledě a charakter každého kluka.“

Z Bostonu odjížděl s úsměvem na rtech. „Říkali, že mě budou sledovat. Ta organizace má ale hodně výborných hráčů. Jsem realista, vím, že do NHL mám daleko. Nejdřív budu muset ukázat, že jsem platný pro Liberec, a hrát tak, jak nejlíp umím,“ ví Zachar.

Do nové sezony vlétnul třemi kanadskými body ve čtyřech duelech. Čas na ledě se ale stále pohybuje níž, než by si přál. „Samozřejmě chci, aby to šlo nahoru, máme tady ale jiné hráče, na kterých to stojí. Není jednoduché si ten čas pro sebe uzmout. Kluci hrají výborně, takže není důvod něco měnit,“ krčí rameny liberecký odchovanec, který byl v mládeži stabilním členem reprezentačních výběrů, od sedmnácti let dokonce nosil céčko na dresu. Byl kapitánem na šampionátech do 18 i 20 let.

Michal Sivek, Zacharův hráčský zástupce Je prototyp hráče pro zámoří „Ač v minulé sezoně nehrál v extralize tolik minut, v zámoří vzbudil pozornost. Musíte zaujmout profesionální skauty, kteří jezdí po světě. Mára Zachar se jim líbil. Ozval se Boston a domluvil se kemp. Velký podíl na tom měl Jan Ludvig, který ho v Liberci a Benátkách vidí denně a předal jim detailní informace. Mára je prototypem hráče pro NHL. Je neskutečně rychlý, herní. V dnešním hokeji nezáleží na tom, jak je kdo velký nebo malý. Má potenciál, aby se tam jednou dostal, pokud se budou jeho dovednosti ubírat směrem, jaký očekáváme. Byl předpoklad, že by ho Bruins mohli podepsat. S tím tam taky odjížděl. Nešel se jen ukázat, chtěl si vybojovat kontrakt pro NHL. Co by se dělo potom, jestli by šel na farmu, nebo ještě na rok do Česka, to teď nemá smysl řešit. Domů ale odjížděl s tím, že udělal dobrý dojem a vedení organizace ho bude dál sledovat.“

