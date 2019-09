Neuvirth o nevydařeném kempu v Torontu: Kéž bych na tu operaci nešel | iSport.cz

Když zůstane zdravý, Torontu ukáže. To mu prorokoval obránce Radko Gudas, jeho švagr a bývalý spoluhráč z Philadelphie. Michal Neuvirth v NHL hájil branku Washingtonu, Buffala, New York Islanders a naposledy Flyers. V minulé sezoně však kvůli zdravotním potížím zasáhl jen do sedmi utkání. V létě se připravoval s pražskou Spartou a věřil, že se do zámořské ligy dokáže vrátit. „Necítil jsem se zdravý ani jeden den, co jsem tam byl,“ líčil po návratu.

Šance v Torontu rozhodně byla. Zhatily ji zdravotní problémy s kyčlemi, se kterými jste se potýkal delší dobu?

„Přesně tak. Kemp probíhal dobře, jen moje tělo není tam, kde bych potřeboval, aby bylo. Na NHL není připravené. Takže jsme se s generálním manažerem domluvili, že se rozloučíme, já poletím domů a budu se snažit dát dohromady. Vlastně od loňské operace jsem nebyl schopen nic pořádně odchytat. Před zákrokem mi tvrdili, že si tím prodloužím kariéru. Teď je to hrozně frustrující, ale snažím se být pozitivní. Je to těžký… Od operace uplynulo patnáct měsíců, možná rok a půl. Uvidím, co bude dál, nechám si nějaký čas na rozmyšlenou, dál se budu udržovat v kondici. Jaká bude moje budoucnost, to teď opravdu nevím.“

Už když jste si dal během kempu přestávku, kouč Mike Babcock řekl, že záleží, zda se rozhodnete pro zdraví nebo kariéru v NHL. Měl jste vůbec možnost takové volby?

„Bohužel. Hned po zápase, kdy jsem chytal dvě třetiny v Buffalu, jsem věděl, že to nejde. Necítil jsem se zdravý ani jeden den, co jsem tam byl. Přitom v létě jsem tomu obětoval hrozně času. Snažil jsem se posilovat třísla, kyčle, všechno. Ale v současné době to není dostatečně silné. Myslím, že tohle řešení bylo nejférovější pro všechny, pro Toronto i pro mě.“

Jak vaše problémy vůbec vznikly?

„Jde zkrátka o opotřebování, tou námahou a asi tím, jak jsem se hodně protahoval, když mi bylo dvacet let. Kdybych mohl vrátit jednu