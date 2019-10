Bourák Chicaga Shaw: Praha je úžasná! Plekance vyzval na souboj v boxu | iSport.cz

Jak jste si v Praze užili vás volný den? Dělali vám Dominik Kubalík s Davidem Kämpfem průvodce?

„Průvodce nám nedělali, myslím, že byli oba se svými rodinami. Severní Amerika je odsud pořádně daleko, musí to pro ně být těžké. Je skvělé, že tady mohou strávit nějaký čas. Kluci nám ale dali spoustu doporučení, kam bychom měli zajít, co bychom měli vidět a také ochutnat. Je pěkné si takové město projít.“

Jak na vás Praha zapůsobila?

„Zatím jsme měli na tomhle výletě hodně deštivo, ale včerejšek byl fakt parádní. Měli jsme navíc spoustu času, abychom si to tady prošli a pěkně si to užili. Cesty dlážděné kostkami, staré budovy... Říkáte si, jak to muselo být dříve obtížné postavit, když ještě nebyly k dispozici dnešní technologie. Museli to stavět dlouho, ale ty budovy tu pořád jsou. Krásná historie.“

Snažil jste se dohledat o památkách více informací, nebo jste se jen kochal pohledem?

„Rád se učím a dozvídám nové věci. Dost jsme si toho vygooglovali, abychom se dozvěděli některá fakta o budovách a podobně. Byli jsme samozřejmě na Hradě, kde jsme při výšlapu nahoru spálili pár kalorií, ale tak to má být. Viděli jsme všechny ty nádherné mosty, samozřejmě včetně Karlova. Několik náš šlo na plavbu lodí po řece. Byla to paráda.“

Můžete Prahu srovnat s jinými evropskými městy, která jste už navštívil?

„V Praze jsem poprvé, ale v Evropě už jsem byl vícekrát. Také Vídeň je moc krásné město. Byl jsem v Itálii, v Amsterodamu nebo v Londýně. Je to tady naprosto něco jiného než v Severní Americe, kde je všechno praktický nové. Ale tady ty stavby z kamene... Opravdu žasnu.“

Poslední tři roky jste strávil v Montrealu, kde se spřátelil s Tomášem Plekancem. Jste stále v kontaktu?

„Jasně! Pleky je legenda. Jsme pořád v kontaktu a už jsme si psali. Doufám, že se uvidíme.“

Rád hraje tenis, vyzvete ho?

„To asi ne, on je v tenisu moc dobrý, já ho naopak moc dobře nehraju. Ale mohli bychom si dát box, to by byl souboj. Pleky, pojď do toho!“ (úsměv)

...🤔...zustaneme u toho tenisu prosim jo?😅🙈🤭 — Pleky14 (@TomasPleky14) October 2, 2019

