Nájezdový poker, objasnil Kubalík cvičení Chicaga. Češi stihli zajet domů | iSport.cz

Už v pátek prožije Dominik Kubalík velkou premiéru. Pokud se nestane nic neočekávaného, měl by debut v NHL prožít v Praze. Český útočník totiž nechybí na soupisce Chicaga pro páteční zápas v O2 areně. „Hrozně se těším. Je to něco úžasného, splněný sen. Ve čtvrtek je poslední den se na to ještě trošku připravit. Hodně si to užívám,“ těší ho.

V úterý měli Blackhawks volný den, Kubalík ho strávil doma v Plzni. Jeho spoluhráč Kämpf zamířil zase domů do Chomutova. „Užil jsem si celý den s rodinou,“ řekl odchovanec Pirátů, který má za sebou už více jak stovku startů v NHL.

Jejich spoluhráči si volný den užili v Praze. „Co vím, tak se byli podívat na Karlově mostě a na Hradě, na náměstí, ale nevím jakém,“ usmíval se Kubalík. „Pár kluků bylo i na lodi. Myslím, že každý si našel to své a den strávil v pohodě,“ dodal bývalý útočník Plzně či švýcarské Ambri-Piotta.

Ve středu už se zase se spoluhráči sešli na tréninku. Při hodině a půl trvající jednotce se bavili i zajímavým cvičením. „Nájezdovej poker,“ prozradil Kubalík s úsměvem. Jeden hráč vždy nastoupil do středového kruhu a ostatní i s trenéry se rozdělili na obě strany. Na jedné byli ti, kteří věřili, že padne gól. Na druhé pak ti, kteří věřili brankářovi. Prohraní pak museli bruslit na druhou stranu a zpátky. „Mně to vyšlo asi dvakrát. Jinak jsem bruslil,“ smál se Kubalík.

Další trénink čeká Chicago ve čtvrtek. Bude otevřený pro fanoušky, čeká se dokonce vyprodaná O2 arena! „Takhle hodně lidí jsem ještě na tréninku nezažil. Myslím, že to bude hodně divoký,“ těší se Kämpf.

Oba čeští hráči si celý trip do Evropy užívají. Po tréninku měli před kabinou připravený velký raut. „Je to samozřejmě super. Člověk nemusí čekat. Dá se říct, že cokoliv chce, to má. Servis je trochu jinej, než třeba v extralize. Užívám si to,“ zakončil Kubalík.