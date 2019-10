Toronto má po čtyřech letech kapitána. Emotivní a výjimečné, říká Tavares | iSport.cz

V Torontu ho uvedli do funkce jako 25. kapitána v klubové historii slavnostně před úvodním zápasem nového ročníku NHL, v němž pak Maple Leafs porazili Ottawu 5:3. Tavaresovými zástupci jsou další útočníci Auston Matthews, Mitch Marner a obránce Morgan Rielly.

Už loňský příchod do Toronta byl pro Tavarese, který klubu odmala fandil, splněným snem. Kapitánské "céčko" na dresu jeho vysněné angažmá ještě umocní.

John Tavares being surprised with the captaincy by his son and wife is the kind of content we all need 👶pic.twitter.com/eIONeHYjMe