Rozhodla druhá třetina, byli jsme v ní slabí, uznal kapitán Chicaga Toews | iSport.cz

Jde udělat nějaký závěr z vašeho dnešního nepovedeného výkonu?

„První zápas v nové sezoně, chtěli jsme samozřejmě dobrý start, a je špatně, že to nevyšlo. Byl to ale jen první zápas a dělat z toho nějaké závěry nejde.“

Jak byste popsal souhru v zápase s Patrickem Kanem?

„Teprve se rozehříváme a budeme si spolu daleko víc rozumět. Jsem si jistý, že s každým dalším zápasem se budeme cítit daleko více jistě. Byl to zahajovací zápas a navíc speciální i místem konání. Budeme lepší.“

Často byla skloňována kvalita ledu…

„Oba týmy to mají stejné, nechci se na to vůbec vymlouvat. Ale jestli mám být upřímný, tak led vůbec nebyl dobrý. Zdaleka ne. Ale je to jak to je.“

Vidíte pozitiva na celém tomhle pražském dobrodružství?

„Bylo to dobré v tom, že jsme mohli trávit hodně času společně jako tým. Daleko lépe se poznat, především s hráči, kteří přišli v létě. To je před sezonou vždycky hodně dobré. Jsem ale zklamaný, že jsme to celé nedokázali přetavit ve výhru.“

Očekávání byla veliká, ale ve druhé třetině byla Philadelphia daleko lepší. Souhlasíte?

„Ano, tam jsme zápas asi ztratili. Nedařilo se nám tam dělat základní věci, které jsme si před utkáním řekli. A pak už se to začalo řetězit. Často se stalo, že jedna lajna měla dobré střídání, ale dalším třem se nevedlo. Nedokázali jsme podržet puk v jejich obranné třetině. Celkově nám tahle pasáž nevyšla.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:24. Konecny, 26:28. Lindblom, 38:03. Konecny, 49:48. M. Raffl Hosté: 07:44. A. Nylander, 39:48. DeBrincat, 57:53. P. Kane Sestavy Domácí: Hart (Elliott) – Braun, Provorov, Gostisbehere, Hägg, Niskanen, Sanheim – Voráček (A), K. Hayes, Giroux (C) – Konecny, Couturier (A), Lindblom – Twarynski, Laughton, J. van Riemsdyk – M. Raffl, Pitlick, Bunnaman. Hosté: Crawford (Lehner) – Keith (A), E. Gustafsson, Määttä, Seabrook (A), Koekkoek, Gilbert – P. Kane, J. Toews (C), A. Nylander – A. Shaw, D. Strome, DeBrincat – D. Kubalík, Kämpf, Saad – Caggiula, Carpenter, Z. Smith. Rozhodčí D. O'Halloran, J. Hebert (oba Kanada) – L. Suchánek (ČR), B. Murphy (Kanada) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 463 diváků