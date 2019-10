Polák si přivodil zlomeninu hrudní kosti. Jak dlouho bude mimo se neví | iSport.cz

Polák v úvodním utkání své již čtrnácté sezony v NHL proti Bostonu narazil do hrazení poté, co se v boji o puk snažil zasáhnout útočníka Chrise Wagnera. Ten se však střetu vyhnul, Polák ztratil stabilitu a přišel nepříjemně vyhlížející pád a náraz do mantinelu.

Roman Polak being stretchered off after going hard into the corner boards pic.twitter.com/9olNQRUxER — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) October 4, 2019

Český hokejista dlouho ležel na ledě, opouštěl ho na nosítkách a zamířil do nemocnice. "Dobrou zprávou je, že Roman hýbe všemi končetinami," uvedl trenér Jim Montgomery po utkání, které Stars prohráli 1:2.

Polák je v Dallasu druhou sezonu. S klubem se začátkem června dohodl na roční smlouvě s příjmem 1,75 milionu dolarů. V té první odehrál za Stars 77 utkání, jednou skóroval a přidal osm asistencí.