Polák se hýbe. Karma, rýpnul si po zranění novinář. Agent hvězd: Jsi sr*č! | iSport.cz

"Dostali jsme zprávu z nemocnice, že se cítí docela dobře, ale přesný rozsah zranění ještě neznáme, čekáme na výsledky. Ale doufáme, že by po za pár dnů mohl být s námi na ledě," tweetoval Dallas další slova trenéra Montgomeryho.

"Nevím přesně, co se Romanovi stalo, ale vypadalo to hodně zle. Asi si poranil krk. Snažili jsme se pokračovat v zápase a nemyslet na to," přidal svůj pohled Polákův švédský kolega z obrany John Klingberg.

Jak se smolný okamžik, po kterém po okraj zaplněné American Airlines Center (18 532 diváků) oněmělo, udál? V 8. minutě druhé periody 33letý rodák z Ostravy zkusil naremplovat na hrazení Chrise Wagnera, americký forvard ale stačil uhnout a Polák se rozmázl hlavou a ramenem o mantinel. Na led okamžitě přikvačili zdravotníci s nosítky a českého zadáka, který se chvilku nehýbal, transportovali do kabiny a později do nemocnice na vyšetření.

Když byl Polák nakládán na nosítka, přijel k němu kapitán Bostonu Zdeno Chára a poklepal ho na výraz podpory na rameno. Skvělé gesto nejstaršího plejera, který letos brázdí kluziště NHL!

Zdeno Chara gives Roman Polak an encouraging tap before he is taken off the ice. pic.twitter.com/Pp3aGWLvUD

Dallas první utkání nové sezony ztratil 1:2 a kromě Poláka přišel také o útočníky Blakea Comeaua (zranění v dolní části těla, chybět bude několik týdnů) a Jasona Dickinsona (horní část těla, zpět by mohl být během jednoho týdne). Jediný gól Stars vstřelil ve 28. minutě Roope Hintz, David Pastrňák v dresu Bruins nebodoval a na branku soupeře nevyslal žádnou střelu, což se mu stalo poprvé po 35 zápasech.

"Takový je hokej, zranění k němu patří. Je hrozné vidět, jak vaši spoluhráči končí předčasně v zápase. V příštích utkáních musíme hrát víc chytře a pak budeme vítězit," řekla klubové televizi předsezonní posila Dallasu ze San Jose Joe Pavelski.

Ale zpět k Polákovi. Jízlivý komentář si bezprostředně po jeho zranění neodpustil bostonský komentátor a novinář Jack Edwards, který situaci nazval malou hokejovou karmou. Český bek je známý hodně tvrdou hrou...

Edwardsova slova rozběsnila Polákova agenta Allana Walshe. "Mám obrovský respekt k hráčům Bruins, kteří Romanovi popřáli brzké uzdravení. A pro Edwardse mám taky vzkaz: Jsi sr*č a ostuda," napsal na svůj oficiální Twitter uznávaný americký agent, který za mořem zastupoval a zastupuje řadu českých a slovenských hráčů (Pavelec, Eliáš, Sekera, Halák, Milan Michálek, Zbyněk Michálek) a smlouvami servisuje třeba i Marka Scheifeleho, Vladimira Tarasenka nebo Ryana Nugent-Hopkinse.

I have tremendous respect for the Bruin players that sent best wishes. All class. As for Jack Edwards, to say Roman’s injury was “bad hockey karma” while he was laying on motionless on the ice, you are truly a piece of shit and an absolute disgrace. https://t.co/NiUyScZFW1