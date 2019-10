Megatalent Flyers: Řízek, pivo a výhra pro Voráčka. Děkujeme, Praho! | iSport.cz

Video k článku Flyers měli trip v Praze i jako teambuilding. Dali jsme si pivo, užili jsme si to tu, radoval se po výhře Voráček VŠECHNA VIDEA ZDE

Na úvod sezony jste předvedli parádní soustředění výkon. Souhlasíte?

„Rozhodně! Nastoupili jsme na ně dobře. Hodně důležitý byl první gól. Fantastický zápas odehrál hlavně Travis Konecny. Všichni jsme do toho ale dávali maximum celý zápas. Nejlepší pasáž jsme odehráli ve druhé třetině, kdy soupeř neměl vůbec nic. Snad dvanáct minut jsem tam jen stál a nudil se. (smích) Ale vážně, opravdu jsme perfektně makali, bojovali, hráli dobře na obou koncích hřiště. Pro nás je to super vstup do sezony.“

Jak jste se cítil v utkání vy osobně?

„Až nečekaně dobře. Nebylo to pro mě ale samozřejmě snadné. Poprvé v kariéře jsem chytal startovní zápas NHL, navíc v cizí zemi a před tak parádní atmosférou. Pokaždé se ale připravujete stejně, ať se děje cokoli. Pořád je to hokej. Jsem rád, že jsme ukázali, jak nebezpečným týmem můžeme být.“

Jak moc zvláštní pro vás bylo, že v utkání vlastně nebyl ani jeden z týmů domácí?

„Hodně se tady fandilo hlavně domácím českým hráčům. Všiml jsem si, že když měl některý z nich puk, hned to hučelo. Nejvíc to bylo samozřejmě patrné u Jakea. Bylo vidět, jak ho tady fanoušci milují, jak velká hvězda ve své zemi je. Tohle vítězství je hlavně pro něj.“

Co do hlasitosti jste ale pravděpodobně měli větší ohlas vy než Blackhawks.

„Jo, bylo to super. Ukazuje to, že hokej je globální produkt. Podpora tady byla obrovská. Je skvělé viděl, jak moc pro lidi v Česku hokej znamená.“

Co si kromě dvou bodů z Prahy odvážíte?

„Velká zkušenost, hodně zážitků. Hlavní jsou ale body. Teď nás čeká dlouhá cesta domů, každopádně to ale stálo za to.“

Jak jste si dny v Česku užil?

„Bylo to úžasné! Jake byl báječný hostitel, vzal nás na krásná místa. Včera jsem tady měl asi nejlepší steak svého života. Ochutnal jsem taky řízek, moc mi chutnal. Budu se sem rád vracet. Díky za všechno, Praho.“

K řízku je nejlepší české pivo. To jste vyzkoušel?

„Zkusil jsem plzeňské, nebylo špatné, chutnalo mi, ale nejsem úplně milovník piva.“ (smích)

