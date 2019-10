Kdo vyzve cara? Do boje o nejlepšího střelce by se měl dostat i Pastrňák | iSport.cz

Vždycky to tak bylo, každá doba v NHL měla svého dominantního střelce a skupinu lovců, která ho naháněla. Chtěla se vyrovnat jeho číslům, překonat jeho schopnosti. A logicky, vládce zestárl, nakonec se někdo takový našel. Taky platí, že s vývojem hokeje musel už ten další ukázat něco víc.

Ve 20. letech minulého století byl Babe Dye pomalým bruslařem z Toronta. Ale rána, jakou měl zápěstím? Sázel víc jak gól na zápas. Pak přišel Charlie Conacher, sice prý neměl o tolik lepší skluz, zato byl o deset čísel větší, prostě na tehdejší dobu chlap jak hora se 183 cm. Maurice Richard překonal jako první hranici 50 gólů. Gordie Howe hru ještě o něco přibrousil. Bobby Hull byl zase ohromně rychlý a měl nejtvrdší střelu v lize. Až všechno došlo k Alexandru Ovečkinovi.

Teď mu je 34 let, začíná jeho 15. sezona v NHL. Pořád je dominantní, i když i sedačka v každé hale vám pomalu hlásí, jak je liga pro mladé a je ukrutně rychlá. Je, Ovečkin se jí umí přizpůsobit. „Nejsem ještě žádný děda, ale jo, vtipy občas létají," zašklebil se, když mluvil o věku pro Washington Post. V tuhle chvíli je dokonce nejstarším hráčem na soupisce Capitals.

Pokud nastřílí podeváté v kariéře 50 gólů, vyrovná rekord, který drží Wayne Gretzky a Mike Bossy. Visí nad ním navíc bájná meta s kótou 894, tedy Gretzkyho úchvatný nástřel v NHL. Říká se, že je to jeden z těch nepřekonatelných rekordů ligy. Ovečkin s 658 zásahy se mu může časem aspoň přiblížit. Ano, pokud ještě pár let v lize vydrží a pokud mu nezačnou docházet náboje. „Stále tam šance je, že bych se mohl dotáhnout. K tomu bych potřeboval hrát pořád stejně, mít šance a proměňovat je. Chci být v lize tak dlouho, jak jen to bude možné, ale zase ne jen proto, že tu jsem. Všechno musí mít nějaký smysl," pronesl.

Sesadit ho z trůnu může mladší generace. Auston Matthews, David Pastrňák, Nathan MacKinnon, Connor McDavid a Patrik Laine jsou zase jiní. Nehrají tak fyzický hokej jako ruský veterán, jsou zase ale šikovnější, často rychlejší a chystají se mistra vyzvat. Po nich zase třeba nakráčí Kaapo Kakko, kdo ví.

„Nedávám si žádné střelecké cíle. Chci zůstat zdravý a hrát lepší a lepší hokej, každou sezonu. Snažím se být dál každý rok, to je věc, na kterou se při plánování soustředím," opatrně prohlásil David Pastrňák pro nhl.com. Neuslyšíte od něj, že pokukuje po Ovečkinovi. Ale čísla ukazují, že není od Rusa zase tak daleko.

Pokud chcete vyhrát individuální trofej, která je založena na bodech, nebo gólech, potřebujete odehrát zhruba 75 zápasů. Pastrňák jich v minulé sezoně nasbíral 66, takže i jeho palba se zasekla na čísle 38. Ovšem pokud použijete jeho sezonní gólový průměr na zápas 0,58 a zkusíte si pohrát s variantou, že by útočník Bostonu odehrál 82 utkání, dostanete se na gólovou cifru 47,6, tedy zhruba čtyři trefy za Ovečkina. Ruský démon už najednou nevypadá tak daleko.

Tím spíš, když Pastrňák v lize zatím každý rok dovede posouvat svoje osobní maxima. Takže pokud mohl dát v poslední sezoně při dobrém zdraví 47-48 gólů, co se stane teď? Boston ho vnímá jako střelce. „Každý rok je lepší," vidí parťák Brad Marchand. Navíc když porovnáte Pastrňákův a Ovečkinův čas na ledě a zkusíte zkoumat, kolik branek by při svém tempu dali za 60 minut, Čech je na čísle 1,84, Rus na 1,81. Takže střelecký mistr není zase tak úplně jiný vesmír, jak se zdá.

Má jen jiné zbraně. Slavný je třeba „Ovečkinův ostrov". Spoluhráči dovedou ve Washingtonu sehrát přesilovku tak, že natáhnou všechno dění na jednu stranu a kanonýr zůstává na druhé straně úplně sám, jak na pustém ostrově. Pak stačí nahrát a prásk, on se do puku položí z první. Jde se slavit. Pastrňák je kreativnější, jde víc do kombinace a těží z výjimečně silné souhry s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem. Čech je divoký hračička, centr Bergeron jeden z nejkomplexnějších hráčů ligy a Marchand zmetek, kterého nenávidíte. „Dovedeme udělat jeden druhého lepším," uvědomuje si Pastrňák sílu. „Každý z nás umí něco jiného, každý má jinou dovednost a podle mě to právě proto tak funguje," dodal pro nhl.com.

Pastrňák a Ovečkin mají společnou hravost. Jakmile vlezou na led, baví se, nejsou v práci. „Jednu věc jsem na Alexovi obdivoval, jak hokej totálně zbožňuje. Je nadšený, když může přijít na hřiště," vybavuje si Olaf Kolzig, bývalý gólman Washingtonu. Pak hned ale přiletěla otázka, jestli si pamatuje, jak byl na Ovečkina právě proto naštvaný. Když spolu hráli Capitals, mladý hráč z Ruska ho při tréninku překonal z nájezdu a slavil, jako kdyby vyhrál Stanley Cup. Kolzig zuřil. „No jasně, křičel jsem, proč tyhle věci nedělá v zápase," vybavil si hned s úsměvem.

Blíží se doba, kdy Ovečkin odevzdá křeslo. Jednou na střídání dojde, jen netušíte kdy. Už jste slyšeli, že je tlustý a jde s formou dolů? Pak, že po Stanley Cupu nebude mít motivaci? Vidíte, pořád vládne. Nechce trůn pustit. Teď navíc vyhrožuje, že shodil další kila, víc běhal, překopal přípravu, aby byl rychlejší. „Je důležité, abyste netahali tolik váhy. Potřebujete hlavně rychlost," uvědomuje si. Odrazí nápor? Začínáme!

Momentálně jsou na tom s Pastrňákem stejně, oba dali jeden gól.