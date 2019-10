NHL (zatím) vládnou nová jména. Kdo jsou Mantha, Hintz či Blais? | iSport.cz

Roope Hintz, Dallas, 22 let

Roope Hintz • Foto Profimedia

Zápasy: 4

Body: 4 (4+0)

Plus/minus: + 3

Střely: 8

Čas na ledě: 17:03

„Konec sezony zvládl fantasticky! Když dostal puk, rozjel se a nikdo ho nezastavil. Teď to ale bude muset potvrdit,“ hlásil na adresu Hintze jeho spoluhráč z Dallasu Roman Polák. A mladému Finovi se to zatím daří. V nepovedeném vstupu Stars do soutěže je on největším pozitivem.