Hašek o Čechovi: Nebude stoják, chce být moderní. Číslem i helmou potěšil | iSport.cz

Viděl jste na sociálních sítích útržky z toho, jak Čech v neděli večer poprvé chytal?

„Něco ano, i když ty záběry nejsou nic moc. Ale viděl jsem, jak se pohybuje.“

A co vám to ukázalo?

„Že využívá moderní způsob, hodně klečí. Příložník dává na led, což pomáhá, když nemáš perfektní rozklek. Po zemi nepodjede puk. Vidím, že se rychle učí a chce být moderní brankář. Vím, že to jako gólman nebude stoják, jak se říkalo dřív. (usměje se) To, co dělá, je velice efektivní. I to, jak se přesouvá. Je vysoký, zabere hodně místa, což je jeho výhoda. A tenhle styl mu může vyhovovat.“

Viděl jste, jak zlikvidoval poslední penaltu?

„Tu ano, i když ani to nebyl perfektní záběr. Co jsem viděl, udělal rozklek, trefili mu to do betonu. Ale víc to nemůžu hodnotit.“

Jak na vás celkově působí? Jako hobík, nebo skutečný brankář?

„Ze tří zákroků nebo z rozcvičky si netroufám hodnotit. Je každopádně vidět, že se do toho dostává, je znát, že působí jako brankář. Podle toho, jak se pohybuje, jak stojí, padá, jak reagoval na penaltu, je jasné, že to není začátečník. Působí to na mě, že se hrozně rychle učí, navíc mi přijde, že se tomu už nějaký ten měsíc musí věnovat. Není to tak, že by v bráně stál první týden.“

Jak vnímáte, že si vzal vaše číslo 39?

„Ano, je to hezký. Je o něco mladší, a když si člověk vybere takové číslo nebo si ho dá na masku, tak to jsou věci, nad kterými i on určitě uvažoval. Takže mě těší, že si na mě vzpomněl.“

I to, že si dal vaši podobiznu na masku, je od něj hezké gesto, že?

„Určitě ano. Vím, jak si každý brankář pečlivě vybírá, co si na masku nechá namalovat. I já jsem to probíral, jak a co si znázornit. Brankáři si potrpí na každou maličkost. Proto tam Petr má motivy jako Arsenal, Chelsea… Což jsou věci, které má ve svém srdci. A když přidal moji podobiznu, tak to znamená, že asi ke mně taky něco cítí… Když si vás taková legenda dá na masku, je to fajn.“

Vy jste spolu před téměř deseti lety nafotili charitativní kalendář, bavili jste se od té doby o hokeji?

„Myslím si, že jsme se krátce potkali, ale chytání jsme nerozbírali. Už ani tehdy ne. Vím, že jsme se bavili o Chelsea, on se mě ptal na Detroit. A vůbec by mě nenapadlo, že by mohl jít do hokejové branky. Jestli se někdy v budoucnu potkáme, rád mu k tomu něco řeknu, když bude chtít.“

Čech je obrovský profesionál, rozhodně nechce být v hokejové brance jako atrakce. I tohle z něj cítíte?

„Jsem o tom přesvědčený, že když už se do toho pustil, bere to vážně. Jako všechno, co dělá. Sám jsem zvědavý, kam to dotáhne. Vždycky tvrdím, že když někdo nezačne se sportem v mladém věku, je to těžký. Ale uvidíme. Bude se zlepšovat, o tom nepochybuju. Když mu budou kolena a kyčle držet, půjde nahoru. Ale řeknu to takhle: určitě si nemyslím, že by brankáři naší hokejové reprezentace měli vidět konkurenci. (usměje se) Takhle to prostě nefunguje. Ale sám jsem zvědavý, jestli třeba za rok za dva bude moct chytat i druhou anglickou ligu. Opravdu mě to samotného zajímá, do jaké míry se zlepší.“

Využívá zkušeností z fotbalu?

„Něco určitě ano. Rychlost, reakci, předvídavost, obratnost. Je mu sedmatřicet, takže má prostor, aby se zlepšoval. O tom není sporu.“

Chytání má v krvi?

„Stoprocentně ano. To je vidět i z těch pár záběrů. Ale zase ho nechci rozebírat do detailu, to musíme počkat, až uvidíme pár zápasů. Každopádně je jasné, že se rychle učí.“

Teď je řada na vás. Dát si na triko Čechův portrét a jít chytat fobal!

„Né, né, díky! Na to mě nikdo nepřemluví. (usměje se) Do fotbalu fakt ne. Nedovedu si představit, že bych v mých letech skákal a šel do hlavičkového souboje. To by moje záda nevydržela. Zůstanu jako hokejový obránce u toho, co dělám, budu hrát za Ševce Nový Knín a nebudu to měnit. S touhle pozicí jsem maximálně spokojený.“