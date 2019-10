Francouz kouzlil. Kučerov neuspěl při trestném střílení, další střelec jen zíral | iSport.cz

Devětadvacetiletý Francouz do sezony vstupoval jen s 61 odchytanými minutami v NHL. Před týdnem ho pak vedení mužstva nechalo poprvé pořádně ohřát a zelenáč se ve svém prvním celém zápase osvědčil - vychytal vítězství v prodloužení proti Arizoně. Ale Lightning jsou jiný kalibr. Jména jako Nikita Kučerov, Brayden Point, Steven Stamkos, Tyler Johnson či Victor Hedman budí hrůzu.

Někdejší opora Litvínova to brala jako zkušenost. "Pro mě to byla skutečná výzva. Samozřejmě, že jsem byl trochu nervózní, ale snažil jsem se to brát jako příležitost. Byla to nakonec zábava," řekl po zápase, ve kterém byl zvolen druhou hvězdou utkání. Zastínil ho pouze autor hattricku Tyson Jost.

VIDEO: Takhle Francouz zastavil Paláta

Od začátku utkání byl český gólman v permanenci, Tampa hosty přestřílela v poměru 46:24, hned v první třetině dokonce 12:6. Francouzovi to nevadilo, vlastně to bylo spíš naopak.

"Je to vždycky dobré, když se dostanete brzy do hry a pochytáte pár puků. S každým zákrokem se člověk cítí líp, takže to mi hodně pomohlo," sdělil novinářům.

Titul druhé hvězdy zápasu si nevysloužil jen díky velkému množství zákroků, ale hlavně díky těm těžkým. První zaznamenal už v 16. minutě ještě za stavu 1:0 pro Colorado. Domácí se valili do útoku a Yanni Gourde krásně našel volného Ondřeje Paláta. Jenže Francouz se nádherně protáhl a jeho pokus zastavil.

Ještě náročnější moment přišel ve 46. minutě, nejlepší muž uplynulé sezony Kučerov se totiž postavil na trestné střílení. Český gólman ho vytlačil k tyči a Rus minul. Tampa se mohla nadechnout a snížit na 2:4, ale Francouz hosty znovu podržel.

Francouz again with a quality doorstep save. pic.twitter.com/dKRslJEmh5 — The Goalie Guild (@TheGoalieGuild) October 20, 2019

A pak ještě jednou ve 48. minutě, když Colorado vedlo už 5:1 zkazil radost Patricku Maroonovi. Aktuální vítěz Stanley Cupu nechápal, co se stalo a s otevřenou pusou jenom zíral na kostku, aby si prohlédl, jak ho nová tvář v kleci Avalanche strčila do kapsy.

"Frankie chytal skvěle. Předvedl několik úžasných zákroků," pochválil ho kapitán Gabriel Landeskog.

V Coloradu si mohou mnout ruce, před startem sezony to totiž od některých fanoušků schytávali na sociálních sítích, že pozici v brankovišti má klub nedostatečně obsazenou. Teď se naopak mluví o tom, že společně s Philippem Grubauerem má klub jednu z nejlepších dvojic v soutěži. To, že klub ještě v tomto ročníku neprohrál také hraje oběma do karet.

Z výkonů Francouze jsou překvapeni i někteří novináři, nicméně trenér Jared Bednar už rozhodně ne. "Poté, co jsme viděli v přípravě proti Vegas a v jeho předchozím utkání proti Arizoně už ukázal, že chytí všechno, co má. I tentokrát přišel s několika klíčovými zákroky."

VIDEO: Sestřih utkání Tampa Bay - Colorado