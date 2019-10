SUPER obrat Washingtonu. Řídil ho Kempný, vidět byli i další Češi | iSport.cz

SOUHRN | Michal Kempný se podílel v pátečním utkání NHL dvěma góly na obratu Washigtonu, který prohrával ve Vancouveru 1:5, ale zvítězil 6:5 po nájezdech. Devětadvacetiletý zadák vstřelil v soutěži dvě branky v jednom utkání poprvé a jeho spoluhráči Jakub Vrána a Radko Gudas podpořili výhru jednou asistencí. Pavel Zacha dal druhý gól v sezoně, ale nezabránil prohře New Jersey 3:5 s Arizonou. Tomáš Hertl asistoval u jediné branky San Jose, které podlehlo v Torontu 1:4.

Washington brzy vedl, když Vrána našel před brankou osamoceného Jevgenije Kuzněcova. Vancouver v rozmezí 6. až 35. minuty otočil na 5:1, ale už ve 48. minutě bylo vyrovnáno. Sekundu před koncem druhé třetině skóroval Kuzněcov po asistenci Radka Gudase v zápase podruhé a ve třetí části snížil Lars Eller v oslabení při vyloučení Vrány.

Poté si vzal slovo Kempný, který dvěma střelami od modré čáry upravil skóre na 5:5. Rozstřel rozhodl Nicklas Bäckström. Kempný, který na začátku dubna podstoupil operaci nohy, nestihl kvůli léčbě prvních osm zápasů sezony. Rodák z Hodonína se ale vrátil po dlouhé pauze ve formě - v pěti zápasech nasbíral pět bodů (3+2).

Poté, kdy New Jersey ztratilo dvougólový náskok, se prosadil Zacha. Český útočník převzal na útočné modré čáře přihrávku a z levého kruhu vypálil přesně ke vzdálenější tyči. Brněnský rodák svou branku za půl minuty znehodnotil, když ho Oliver Ekman-Larsson obral v obranném pásmu Devils o puk a vyrovnal. Nerozhodný stav zlomil Barrett Hayton na začátku třetí třetiny prvním gólem v NHL. Výhru pojistila Arizona v závěru gólem do prázdné branky.

San Jose vedlo od poloviny první třetiny, když Hertl nahrál na modrou čáru Brentu Burnsovi, jehož střelu tečoval Kevin Labanc. Obránce Toronta Jake Muzzin vyrovnal dvě sekundy před koncem prostřední části a další bek Morgan Rielly v 55. minutě otočil skóre. Zbývající dvě branky přidali Ilja Michejev a Auston Matthews při hře bez brankáře. Za poražené nastoupil Lukáš Radil, který se v předchozích třech zápasech nevešel do základu.

Vegas - Colorado 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Branky: 19. W. Karlsson - 20. a 31. Kadri, 36. a 58. Calvert, 1. Bellemare, 28. Makar. Střely na branku: 26:40. Diváci: 18.420. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Bellemare, 3. Makar (všichni Colorado).

Toronto - San Jose 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 40. Muzzin, 55. Rielly, 60. I. Michejev, 60. Matthews - 11. Labanc (Hertl). Střely na branku: 27:17. Diváci: 19.102. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. I. Michejev, 3. Muzzin (všichni Toronto).

New Jersey - Arizona 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Branky: 17. Vatanen, 19. J. Hughes, 34. Zacha - 20. Schmaltz, 23. Grabner, 34. Ekman-Larsson, 42. Hayton, 59. Keller. Střely na branku: 35:17. Diváci: 14.724. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Hayton (Arizona), 3. Vatanen (New Jersey).

Ottawa - NY Islanders 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Branky: 8. a 48. Ennis - 13. a 18. z tr. střílení Leddy, 25. M. Martin, 27. Brassard. Střely na branku: 32:24. Diváci: 11.189. Hvězdy zápasu: 1. Leddy (NY Islanders), 2. Ennis (Ottawa), 3. M. Martin (NY Islanders).

Detroit - Buffalo 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 32. McCabe, 42. S. Reinhart. Střely na branku: 41:25. Diváci: 18.616. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. S. Reinhart, 3. McCabe (všichni Buffalo).

Vancouver - Washington 5:6 po sam. nájezdech (2:1, 3:1, 0:3 - 0:0)

Branky: 8. a 34. Schaller, 6. Boeser, 26. E. Pettersson, 35. Virtanen - 4. a 40. Kuzněcov (na první Vrána, na druhou Gudas), 45. a 48. Kempný, 42. Eller, rozhodující sam. nájezd Bäckström. Střely na branku: 34:29. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. Schaller (Vancouver), 2. Kuzněcov, 3. Kempný (oba Washington).