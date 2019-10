Je jim 80 let, teď si vyšlápli i na Jágra. Pomohla i hrůzná série Montrealu | iSport.cz

Do konce druhé třetiny zbývala v Bell Centre necelá minutka, když Marleau (40 let) bekhendovou žabičkou vyhodil puk z obranného pásma, Thornton (také 40 let) na červené čáře uplatnil v souboji svých 100 kilogramů živé váhy, a narýsoval puk pro Melkera Karlssona, který svým prvním gólem v sezoně zvýšil na 4:1.

Hvězdný maskovaný muž Carey Price jen bezmocně máchl lapačkou, tohle se nedalo chytat!

Thornton a Marleau se díky bodu za asistenci stali od roku 2013 prvními hráči ve věku 40 let (a více), kteří v NHL společně „vykombinovali“ branku. Před šesti lety se stejný kousek povedl tehdejším parťákům z Dallasu Ray Whitneymu s Jaromírem Jágrem.

DYK? @SanJoseSharks teammates Joe Thornton and Patrick Marleau are the first players age 40 or older to factor on a goal since Ray Whitney and Jaromir Jagr on March 29, 2013 (w/ DAL). https://t.co/Mnxr2tObYT #NHLStats pic.twitter.com/lkkcUe52kQ — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 25, 2019

Dallas 30. března 2013 porazil Minnesotu 5:3 a Jágr s Whitneym brali „áčka“ u přesilovkové trefy Jamieho Benna na 4:2.

„Na věku nezáleží. Záleží jen na tom, jak tvrdě pracujete,“ smál se tehdy před zámořskými reportéry Jágr. No, je to velká pravda, aktuálně ve 42 letech nejstarší hráč NHL a kapitán Bostonu Zdeno Chára by mohl vyprávět. O slovenském veteránovi ale třeba jindy…

San Jose vyhrálo nakonec 4:2 a natáhlo svou senzační šňůru proti Canadiens na devět vítězství v řadě, ve všech střetnutích navíc brankáři Sharks inkasovali jeden nebo méně gólů. Jde o osmou nejdelší sérii, kterou NHL pamatuje, rekord drží Boston, který mezi roky 1938 a 1939 porazil Chicago 12x v řadě, a Ottawa. Ta od 28. února 1925 do 22. února 1927 porazila Montreal také dvanáctkrát za sebou.

The @SanJoseSharks improved to 9-0-0 in their last nine games against the Canadiens (MTL: 0-9-0), allowing two goals against or fewer in each contest.



That’s three games shy of the longest such win streak by a team versus one opponent in NHL history. #NHLStats pic.twitter.com/0YGSEx0OpJ — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 25, 2019

San Jose se po bídném startu zvedá

Kromě Hertla byl klíčovou postavou San Jose autor dvou přesilovkových gólů a jedné asistence Evander Kane (společně s českým útočníkem je na čele klubové produktivity s devíti body) a brankář Aaron Dell, který chytil 35 střel.

„Byl to myslím náš nejlepší zápas v sezoně, opravdu jsem hodně spokojený. Po první třetině, která skončila 1:1, jsme se v kabině poradili a ve zbytku utkání hráli špičkový hokej, poctivý do obrany,“ těšilo 30letého kanadského gólmana.

„Předvedl se ve skvělém světle, dostal se v posledních týdnech do úžasné formy,“ ocenil Della kapitán Sharks Logan Cotoure, jehož tým se zvedá a v tabulce Západní konference je už jedenáctý se ztrátou osmi bodů na první Edmonton.

Start to sezony přitom mělo San Jose tristní, prohrálo úvodní čtyři zápasy v ročníku. Následně ale získalo devět z 12 možných bodů. A to i díky Hertlovi, který v posledních pěti zápasech zaznamenal tři góly a šest přihrávek. „Bráníme lépe než v úvodu sezony, neděláme zbytečné ztráty. Jdou nám oslabení i přesilové hry. Umíme si pohlídat vedení. Zlepšujeme se každou minutou,“ těší kouče Petera DeBoera.

„Měli jsme šance? Jasně že jo, a hodně. A oni? Zdaleka ne tolik, tohle utkání jsme měli jednoznačně vyhrát, zase nás srazila vyloučení,“ lamentoval kouč Canadiens Claude Julien.

VIDEO: Podívejte se na tři asistence Tomáše Hertla v sestřihu