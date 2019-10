Chytil zářil na farmě, Rangers ho po měsíci povolali do prvního týmu | iSport.cz

Český hokejový útočník Filip Chytil byl povolán z Hartfordu z nižší AHL do prvního týmu New York Rangers. Dvacetiletý talent by se tak v dnešním domácím utkání proti Tampě Bay mohl dočkat prvního startu v sezoně v NHL. Chytil zamířil na farmu na konci přípravného kempu, celý minulý ročník přitom hrál NHL.