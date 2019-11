Pistolník Vrána zničil Calgary prvním hattrickem v NHL. Washington vede | iSport.cz

"Snažil jsem se navázat na minulý zápas. Celá naše lajna hrála opravdu dobře, spoluhráči mi připravili šance a využil jsem je. Je to úžasné, jsem šťastný," uvedl Vrána, který bodoval popáté v řadě a během série si připsal šest gólů a tři přihrávky.

Jeho show sledovali z hlediště i hráči baseballového týmu Washington Nationals, kteří před pár dny triumfovali v prestižní MLB. S sebou měli trofej pro vítěze, s hokejisty si pořídili na ledě před zápasem společnou fotografii a každý jejich gól v ochozech bouřlivě oslavovali. "To bylo neuvěřitelné. Trochu mi ožily vzpomínky na loňský rok, když jsme taky vyhráli (Stanleyův pohár). Dodalo nám to hodně energie," prohlásil Vrána.

Vrána dal stejně jako minule dva góly v první třetině a otočil stav na 2:1. Nejprve skóroval z přečíslení dva na jednoho, poté co se po přihrávce Jevgenije Kuzněcova ocitl sám před gólmanem Camem Talbotem a překonal ho střelou nad vyrážečku. "Viděl jsem ho volného. Vstřelil v posledním zápase dvě branky, a když máte spoluhráče v takové formě, snažíte se mu jen puk přihrávat," řekl Kuzněcov.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - Calgary

Vrána přidal druhý gól přesnou střelou z levého kruhu k bližší tyči. Účastník posledního mistrovství světa zkompletoval hattrick ve 36. minutě, kdy z úniku sice nenašel volné místo mezi betony, ale z následné dorážky poslal domácí do vedení 3:2.

"Vůbec mě jeho hattrick nepřekvapuje, má to v sobě. Je rychlý, má výbornou střelu, je zkušenější a zjišťuje, jak své přednosti využívat. Neočekávám, že dá tři góly v každém zápase, ale je talentovaný a může se mu to jednou za čas povést. V této soutěži dá ještě hodně branek," řekl o Vránovi Lars Eller, který pojistil výhru Washingtonu gólem na 4:2.

Reportéři ale žasli, jak se u třetího gólu dostal Vrána rychle za obranu soupeře. "Ani nevím, co na to říct. Snažím se číst hru," vysvětlil Vrána. "Pokoušel jsem se najít volné místo a Kuzy (Kuzněcov) mě skvěle našel. Bruslil jsem a dostal se do úniku," dodal.

Český útočník má na kontě čtrnáct bodů v 16 zápasech. Mohl by atakovat osobní rekordy, které si v minulé sezoně vytvořil s 24 góly a 23 asistencemi. "Pořád na sobě pracuju, zlepšuju střelu. Zaměřuju se na správně věci a hrajeme skvěle jako tým," podotkl. Washington vede celou soutěž o tři body před Bostonem.

U vítězné trefy si připsal přihrávku i Michal Kempný, který je nejproduktivnějším českým obráncem v soutěži - v osmi zápasech nasbíral devět bodů (3+6) a se spoluhráčem Radkem Gudasem je v elitní desítce ve statistice +/-. Oba obránci Washingtonu mají na kontě deset kladných bodů. Na straně Calgary zůstal na střídačce brankář David Rittich, který se o den dříve blýskl čistým kontem.

Kubalík nahrál na jednu trefu Hawks

Ve druhém utkání nedělního programu se podílel Dominik Kubalík asistencí na výhře Chicaga 3:2 v prodloužení v Anaheimu. Domácí prohrávali 0:2 po první třetině, ale vyrovnali i díky přihrávce Ryana Getzlafa, který nastoupil k tisícímu zápasu v soutěži. Duel rozhodl Patrick Kane v čase 60:24.

VIDEO: Sestřih utkání Anaheim - Chicago

Getzlaf, který působí celou kariéru v Anaheimu, se dočkal uznání od klubu formou videa v úvodní třetině a diváci ho odměnili potleskem ve stoje. "Potěšilo mě to. Trochu mě přepadly v zápase emoce, nejsem v těchto věcech moc dobrý," prohlásil Getzlaf. "Líbilo se mi, jak jsme i začali zápas, i když jsme prohrávali 0:2. První třetinu ale nabourala vyloučení, nebyli jsme ve správném rytmu. Ale zabojovali jsme a máme bod," dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:01. J. Vrána, 15:08. J. Vrána, 35:05. J. Vrána, 42:20. Eller Hosté: 05:40. Mangiapane, 19:58. E. Lindholm Sestavy Domácí: Samsonov (Holtby) – Carlson (A), Kempný, Gudas, Orlov, Jensen, Siegenthaler – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, J. Vrána – Hathaway, Eller, Hagelin – Boyd, Stephenson, Leipsic. Hosté: Talbot (Rittich) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Kylington, Mi. Stone – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Frolík, Backlund, Tkachuk (A) – S. Bennett, D. Ryan, Mangiapane – Quine, Jankowski. Rozhodčí Hanson, Dwyer – Nansen, Shewchyk Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků