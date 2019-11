Super prasárna! Hvězdný Kučerov to schytal za to, jak vyřadil Sobotku | iSport.cz

Ne úplně tradiční listopadový zápasový výlet do Švédska má za sebou Vladimír Sobotka z Buffala. Jeho Sabres si zajeli do Stockholmu na dvojutkání proti Tampa Bay Lightning, ale český univerzál z něj měl nakonec jen něco málo přes čtyři herní minuty. Po zákeřném hitu od hvězdného útočníka Nikity Kučerova musel hned z první třetiny odstoupit. A zámořští experti se diví, proč Rus nebyl dodatečně trestán.

Střet této dvojice se odehrál během první třetiny pátečního prvního vzájemného utkání, které Lightning nakonec vyhráli v poměru 3:2. Sobotka si najel do útočného pásma a za modrou čárou vypálil puk švihem na branku. O zhruba vteřinu později se před ním objevil Kučerov, který se sklonil a svého nic netušícího protivníka si přehodil přes záda.

„To byl hodně laciný hit. Nízko mířený, navíc přišel pozdě... Chtěl bych vidět, jak by to vypadalo, kdyby se to stalo opačně,“ napsal si například na Twitter analytik a bývalý hráč Ray Ferraro, který poukázal na to, že Kučerov za tento střet nedostal ani dvouminutový trest, zatímco Sobotka zaplatil tím, že se do zápasu nevrátil, a také v odvetě chyběl.

Podle serveru The Athletic údajně byl spatřen v útrobách haly s ortézou, která mu zpevnila pravé koleno.

To, že nebyl nejproduktivnější hráč a MVP minulé sezony odvelen na trestnou lavici, pořádně naštvalo jeho trenéra Ralpha Kruegera. „Vždyť máte osm očí,“ křičel údajně na čtveřici rozhodčích ze střídačky.

VIDEO: Takhle vypadal střet Kučerova se Sobotkou

Nicméně po zápase už se trochu mírnil a svá příkrá slova zjemnil a zaobalil do mediálně snesitelnější formy.

„Na takováto rozhodnutí nemám vliv. Rozhodčí se takhle rozhodli, takže mají asi za to, že ta srážka byla čistá. My musíme jet dál, ať se nám to líbí, nebo ne. Každý si může udělat svůj názor,“ řekl pro USA Today.

Mnoho expertů si ho také udělalo, a takřka všichni se postavili na stranu českého útočníka. „To byla od Kučerova super prasárna,“ zlobil se Nicholas Mendola z NBC Sports.

Toho podpořil například také Mike Harrington z Buffalo News Sports, který zašel s kritikou ještě dál a připomněl, že ruská hvězda v posledním play off proti Columbusu dostala jednozápasový trest za vražení na hrazení. „Zajímalo by mě, jestli tahle čuňárna může ovlivnit rozhodnutí disciplinární komise. Byl to děsný hit od skvělého hráče,“ napsal.

Ani jeho tweet ale nikoho nepopíchl. Kučerov trestán nebyl, a jak na tom je Sobotka se bude vědět v průběhu pondělí.