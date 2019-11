Francouz dostal drsné K.O. a zrodil hvězdu. NHL objevila švédského obra | iSport.cz

Brrr, nebyl to pěkný pohled! Hned v prvním střídání našlápl elitní centr Jets do brejku, který zkoušel zahasit obránce Colorada Samuel Girard. Kotouč v brance neskončil, Scheifele ale spadl na Francouze, který se bolestivě udeřil zády a hlavou o svou levou tyčku a v utkání nemohl pokračovat.

Majitel sedmi startů v letošní sezoně (čtyři výhry) chvilku dokonce ležel bezvládně na zádech na ledové ploše. Časomíra ukrojila z utkání jen minutu a jednu vteřinu.

Pavel Francouz/Mark Scheifele collision.



Hope Pavel is all right. Took him a few minutes to get on his feet. #GoAvsGo #GoJetsGo pic.twitter.com/BtatTwpgAB — Josh Tessler (@JoshTessler_) November 13, 2019

Otřesený Francouz po několikaminutovém ošetření zmizel v útrobách areny a do brankoviště místo něj poprvé ve své kariéře nabruslil 196 centimetrů vysoký švédský kolos Adam Werner. Nervozita z debutu v nejlepší hokejové lize světa? Ani náhodou, 22letý rodák z Mariestadu předvedl neuvěřitelných 40 zákroků a ve své premiéře vychytal čisté konto. Colorado porazilo rivala z Centrální divize 4:0.

"Musíte mít sen, opravdu velký sen, a dělat všechno, aby se splnil. Makat na něm a být připraven, když šance přijde. To se mi povedlo, měl jsem skvělý začátek utkání, chytil jsem několik lehkých střel a získal jistotu. Kluci mi strašně pomohli, prožil jsem úžasný večer," rozplýval se Werner, který v dosavadním průběhu sezony odchytal devět utkání na farmě Colorado Eagles v AHL(2.88 průměr branky na duel, 90.8% úspěšnost zákroků).

"Můj klíč k úspěchu? Karma a dobrá poziční hra," usmála se po konci duelu první hvězda střetnutí v Bell MTS Place, která se chytat učila ve známé švédském celku Färjestad BK.

ADAM WERNER IS FITTING IN JUST FINE IN THE NHL pic.twitter.com/TJBFLTz3DC — Avalanche Gifs (@Avs__Gifs) November 13, 2019

131. hráč draftu 2016 se stal devátým brankářem v historii NHL, který ve svém debutu v NHL předvedl alespoň 40 zákroků. Rekordmanem této statistiky je Marc-André Fleury, který začal svou zámořskou kariéru v Pittsburghu 46 zákroky, ale své první utkání prohrál.

Naopak do vítězného konce dovedli své premiéry Gilles Meloche (42 zákroků za Chicago) a Reto Berra (42 úspěšných zastavení puků za Calgary). "Jasně, že tam bylo trochu nervozity. Ale nechtěl jsem se jí nechat svázat, chtěl jsem jít na led a užít si trochu zábavy," vyznal se ze svých pocitů Werner, kterého po utkání chválilo celé zámoří.

S blahopřáním přispěchal na twitteru i spoluhráč z farmy v Eagles Martin Kaut. "Gratulace, velký kluku," napsal 20letý český forvard.

"Jsem za něj strašně šťastný, bylo to od Adama úžasné představení. Není nic lehkého naskočit do rozjetého vlaku, on ale vypadal naprosto klidně a předvedl několik geniálních zákroků," smekl Nathan MacKinnon, který výhru 4:0 podpořil dvěma góly a dvěma asistencemi a ukončil tak domácím pětizápasovou sérii s bodovým ziskem.

Colorado potřebuje dalšího brankáře

"Těžko se mi hledají slova, kdyby poměr střel 40:25 byl v jejich prospěch, byl bych asi zatraceně zklamaný, jenže to bylo přesně naopak. Dva roky v domácích zápasech absolutně dominujeme, takovýto zápas blbec se prostě někdy přihodí," uznal kouč Winnipegu Paul Maurice.

"Hodně frustrující utkání. Myslím, že jsme v útoku stáli vždy na dobrých pozicích, puk k nám ale neskočil ani jednou. Měli jsme hodně příležitostí, ale klobouk dolů před jejich brankářem, opravdu hodně je podržel," ocenil Wernera obránce Jets Josh Morrissey.

"Nebyl to náš nejlepší zápas, to ani náhodou, zachránil nás brankář a lajna Nathana MacKinnona, to díky jim máme dva body," zhodnotil duel šéf střídačky Colorada Jared Bednar. Ke stavu Pavla Francouze se ale konkrétně nevyjádřil.

"Aktuálně máme mimo sestavu sedm hráčů: Landeskoga, Rantanena, Grubauera, Zadorova, Bellemarea, Wilsona a Francouze. Všechno to jsou klíčoví borci na svých pozicích, to je strašně moc. Co ale nám zbývá, musíme pracovat o to intenzivněji a hledat způsob, jak vyhrávat zápasy tak, jako jsme to udělali dnes," dodal Bednar.

Avalanche musí v následujících dnech vyřešit obtížnou svízel, pod smlouvou pro tento ročník NHL měli jen tři brankáře, z nichž dva nejsou aktuálně schopní akce. Na farmě je připraven 24letý Američan Hunter Miska, který by mohl v případě neuzdravení Grubauera s Francouzem obdržet nový kontrakt. Další duel hraje Colorado v noci ze čtvrtka na pátek proti Edmontonu.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Winnipegu s Coloradem