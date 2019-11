Agent vypovídá: Draisaitl kamarádí s Pastou, McDavid je normální kluk | iSport.cz

Leon Draisaitl rozhodl nájezdy proti New Jersey • AP Photo/Kathy Willens

Davida Pastrňáka si hlídá Jesper Bratt z New Jersey • AP Photo/Kathy Willens

Matt Grzelcyk a David Pastrňák dali New Jersey dva góly • AP Photo/Kathy Willens

David Pastrňák slaví branku proti New Jersey • AP Photo/Kathy Willens

„Jsem rád, že vidíme Evropany takhle na špici. I pro další je to výborná motivace“ míní Jiří Poner. • Koláž iSport.cz

David Pastrňák a Leon Draisaitl. Jeden odskočil mezi střelci NHL, druhý ovládl bodování. Nasazené tempo s ním dokázal držet jen parťák z Edmontonu Connor McDavid. „Jsem rád, že vidíme Evropany takhle na špici. I pro další je to výborná motivace,“ míní Jiří Poner, jenž zastupuje německého útočníka s českými kořeny a zároveň lídra bodování ligy.

Leon Draisaitl měl úžasný nástup, po čtvrtině NHL odhadovali, že může získat 160 bodů. To dokázali dosud jen Wayne Gretzky a Mario Lemieux. Co tomu říkáte?

„S Connorem McDavidem hrají výborně, momentálně jsou nejlepší duo v celé NHL, i když tam jsou další šikovní hráči, kteří si sedli. Jako David Pastrňák s Bergeronem nebo Krejčím, který bývá trošku nedoceněný. Leon a McDavid si sedli i lidsky. Jsou zhruba stejně staří a v Edmontonu byli od samého začátku, i v tom dřívějším marasmu, a oba jsou lídři, což je důležité.“

Takže díky tomu mají přes svůj mladý věk výsadní postavení?

„Ti starší je respektují, protože jsou výjimeční hráči. Dnešní NHL je na tom postavená. Každý tým hledá rozdílové, výjimečné hráče, třeba dva, tři i víc. V Bostonu jich měli šest nebo sedm, včetně beků jako Chára. Pasta měl v téhle situaci větší šanci vyhrát Stanley Cup, protože ten mančaft je vyrovnanější. Něco za něco. A umím si představit, že jak Leon, tak McDavid by vzali trošku míň peněz, jen aby mohli vyhrát Stanley Cup.“

V letním rozhovoru pro Sport se Leon Draisaitl přiznal, že by ze svých 50 gólů v další sezoně klidně slevil za úspěch v play off…

„Přesně tak. I v tom je výjimečnost těchhle hráčů. Zájem mužstva staví výš, než ten osobní. Týmoví hráči, kteří umějí vést a jdou příkladem. I peníze vymění za společný úspěch. To je jako v tenise. Ivan Lendl vyhrál všechny turnaje, jen Wimbledon ne. Věřím, že by vyměnil polovinu jiných Grand Slamů za jeden Wimbedon.“

Draisaitl s McDavidem jsou odskočení v týmu i celé NHL, nicméně, nejsou v Oilers až moc sami?

„Tam je to postavené víceméně na čtyřech lidech, jich dvou, bekovi a brankáři. Ale další kluci se chytnou, i když to tak teď třeba nevypadá. Byly zápasy, kdy oni dva měli jen nahrávky a góly už dávali jiní. Hlavně však musí vládnout pohoda, potom zavládne i v kabině. Podívejte na Spartu. Ano, přišlo do ní pár rozdílových