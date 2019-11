Makar? Tichý student vládne novicům NHL. Tým na něm bude stát, říká kouč | iSport.cz

Mezi nejlepšími nováčky NHL jasně vyčnívá. Kdyby se udělovala Calder Trophy už nyní, měl by vyhráno. Cale Makar, 21leté eso v obraně Colorada, naskočil mezi elitu rovnou z univerzitní ligy a hned září. V civilu tichý mladík a skromný student, žádný frajírek. Na ledě to však dokáže pořádně rozbalit, sbírá v průměru víc než bod na zápas. „Je naší budoucností. Celá organizace na něm jednou může stát,“ chválí ho kouč Avalanche Jared Bednar.

Talent a velká očekávání. Obojího se Jacku Hughesovi a Kaapo Kakkovi, jedničce a dvojce posledního draftu, dostává vrchovatě. Osmnáctiletí teenageři se rozjíždějí pomalu, ještě nezačali naplno zářit. Poznávají, jak těžká šichta je čeká. To Cale Makar už je dál. Nepotřebuje se rozkoukávat. Jednak je o tři roky starší, jednak vlétl do NHL naplno už v jarním play off.

Při debutu hned vstřelil gól. To před ním žádný jiný bek, který neměl na kontě ani jeden start v základní části, nedokázal. V 10 duelech posbíral 6 bodů, pomohl Coloradu vyřadit Calgary a v dalším kole potrápit San Jose. V aktuální sezoně s průměrem víc než bod na zápas vládne nováčkům, v produktivitě ligy je patnáctý, z obránců je před ním jen John Carlson.

Naposledy Makar zazářil na ledě Minnesoty, kde podruhé v kariéře vstřelil dvě branky v jednom zápase. Při druhé trefě mu dva soupeři skočili na náznak střely, padli na zadek. Makar si potáhl puk a suverénně zavěsil. „Chtěl bych být jeho agent. Docela brzy si přijde na hodně peněz,“ ocenil jeho mazáckou akci pro Star Tribune kouč Wild Bruce Boudreau.

„Skvělý bruslař, dominantní hráč. Je jako Connor McDavid, po ledě se vznáší a převyšuje ostatní,“ líčil pro The Hockey News Makarův bývalý univerzitní kouč Greg Carvel. Střelec Edmontonu není jediný, koho mu 21letý mladík připomíná. Když ho viděl před dvěma lety poprvé na tréninku,