Babcockovy metody? Marner musel práskat, Fraser podporuje nadávky | iSport.cz

Vše odstartoval bývalý obránce Mike Commodore. A to dosti nevybíravě. V momentě, kdy se veřejnost o Babcockově vyhazovu dozvěděla, zaplnil sociální sítě sérií vyjádření, kde oslavoval neštěstí úspěšného trenéra. „Vyhodili tě proto, že tví hráči se na tebe vykašlali, protože si příšerná lidská bytost. Jsi průměrný trenér s obrovským egem. Právě jsi dostal přesně to, co sis zasloužil ty arogantní čů….,“ napsal Commodore na Twitter.

Zbytečně silná slova, nemístná reakce, chtělo by se říci. Problém je v tom, že i za takové jadrné vyjádření se postavili jiní hráči. A není jich málo. Například Mark Fraser, bývalý obránce Toronta. „Commodore mluví za všechny současné hráče Toronta, kteří se bojí mluvit pravdu. Jeho slova mají podporu mnoha hráčů, nejenom těch aktivních,“ řekl Fraser na adresu výroků Commodora. Nezůstalo jen u toho. Všechny tyto reakce zapříčinily, že se na veřejnost dostal příběh Mitchella Marnera.

V zámoří se už dlouhodobě spekulovalo, že kabina Maple Leafs pod vedením Babcocka opravdu není místo zalité láskyplnou atmosférou. Tyto domněnky se nyní potvrdily. Mitch Marner, nyní hvězda týmu, byl v nováčkovské sezoně Babcockem požádán, aby mu nadiktoval seznam, kde seřadí spoluhráče podle toho, jak pracují v tréninku. „Byl to můj první rok, nevěděl jsem, co si o tom myslet,“ řekl Marner pro stanici TSN. Problém byl v tom, že Babcock list zveřejnil, takže Marner se dostal do velice nepříjemné situace. „Naštěstí to žádný z hráčů nevzal osobně. Věděli, že to nebylo moje rozhodnutí, ale bylo to hodně překvapivé,“ použila kanadská superstar na závěr diplomatická slova.

K incidentu se nakonec krátce vyjádřil i sám Babcock. „Chtěl jsem ukázat Marnerovi hráče s dobrou pracovní morálkou. Aby měl nějaké vzory. Ukázalo se, že to nebyl dobrý nápad. Už tehdy jsem se za to omluvil,“ uvedl kanadský kouč. Ze strohého vyjádření byla znát snaha hodit angažmá v Torontu za hlavu.

Bez něj bude lépe

Ani Marnerův spoluhráč Travis Dermott si nenechal ujít příležitost okomentovat výměnu na trenérském postu. „Pro nás je to dobré rozhodnutí. Ani nevíte, jak moc pro nás všechny bude znamenat, když všichni v týmu říkají stejné věci a jsou na jedné lodi,“ řekl Dermott. Všechny tyto výroky jsou ve světě NHL velice neobvyklé. Ať už si o odcházejícím trenérovi hráči mysleli cokoliv, málokdy se pouštěli do podobných peprných vyjádření. Tím spíše, když většina z nich by se v budoucnu mohla opět v jedné kabině s daným trenérem setkat. Současný stav tedy ukazuje, že Babcockova nelibost byla už však příliš velká.

Mike Babcock Narozen: 29. dubna 1963 (56 let) v Manitouwadge, Ontario, Kanada Trenérská kariéra v NHL: Anaheim (2002 - 2004), Detroit (2005 – 2015), Toronto (2015 – 2019) Největší úspěchy: zlato z MS 2004, vítěz Stanley Cupu 2008, vítěz ZOH 2010 a 2014, člen Triple Gold Clubu, 700 vyhraných zápasů v NHL (8. místo v historii)

Když Dermott zmiňoval, že všichni budou konečně na jedné lodi, měl na mysli hlavně souhru mezi dvěma hlavními muži v managementu, mezi trenérem a generálním manažerem. Generální manažer Kyle Dubas nebyl velkým příznivcem hokejového stylu, který chtěl Babcock hrát. Dubas oceňuje rychlost a držení kotouče. Babcock se nebojí hru postavit více na tvrdosti. Dubas proto nechal odejít několik hráčů, na které Babcock sázel a přivedl jiné. Od té chvíle se začalo spekulovat, jak dlouho Babcock vydrží. Bylo to přesně 23 utkání.

Novým trenérem Toronta byl jmenován Sheldon Keefe, který je znám tím, že hráči pod ním hrají rádi. S generálním manažerem se znají, mají podobný pohled na hokej. Navíc valná většina současných hráčů Toronta ho zná, Keefe je v minulosti vedl na farmě. „Už teď s ním přišla úplně jiná atmosféra. Chceme pro něj hrát. Nechá hráče hokej si užívat. Jsme nadšení, že dnes budeme hrát pro něj,“ řekl Dermott před prvním zápasem pod Keefovým vedením. Toronto utkání vyhrálo 3:1 na ledě Arizony a ukončilo tak sérii šesti proher.

Keefe zvládl i druhý zápas, Maple Leafs přetlačili Colorado 5:3. Lepší start si nový kouč přát nemohl. „Jasně, jsem rád, že jsme dvakrát vyhráli. Pro mě je teď hlavní poznat lépe jednotlivé hráče, to je má hlavní priorita pro příští dny. Zároveň jsem si jistý, že půjdeme nahoru,“ řekl Keefe po druhé výhře pro nhl.com. Snaha změnit náladu v kabině je tedy značná od prvních dnů od příchodu nového trenéra. Toronto věří, že to brzy přinese i změnu v tabulce.