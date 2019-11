Jak Mike Babcock končil v Torontu? Semafor, pak nenávist: Jsi svině a kus ho*na! | iSport.cz

Možná mohlo být všechno jinak... Toronta v T-Mobile Areně ve Vegas v závěru utkání za stavu 2:3 mocně tlačilo, snažilo se vyrovnat a ukončit sérii pěti porážek. Necelé čtyři minuty před posledním klaksonem střílel bekhendem do odkryté klece mladý útočník Maple Leafs Nic Petan, kotouč už skoro překonal brankovou čáru, když v tom vzduchem máchla lapačka Marc-André Fleuryho.

Neskutečný semafor, jasný adept na zákrok roku! Do prodloužení se v těžké krizi topící se Toronto neprobilo, 21 vteřin před sirénou do prázdné branky zpečetil výhru Vegas 4:2 Cody Eakin. A osud Mikea Babcocka byl zpečetěn. Vedení slavného kanadského klubu ho z funkce hlavního trenéra okamžitě odvolalo a na jeho pozici vyhouplo o 17 let mladšího Shledona Keefea z farmy Toronto Marlies.

VIDEO: Podívejte se na úžasný Fleuryho semafor

A u Commodora, kterého Babcock trénoval ve dvou organizacích, bouchlo šampaňské. Mistr světa a vítěz Stanley Cupu z roku 2006 s Carolinou se pohodlně uvelebil na svém sofá a začal tweetovat. „Plánoval jsem poklidný tichý večer. Ale okolnosti tomu nechtěly. Dnešní večer je důvod k oslavě, oslavě konce Mikea Babcocka,“ napsal Commodore a pokračoval.

Sheiky Baby...I am happy... FUCK THE BABCOCK. https://t.co/7KplBIQOdo — Mike Commodore (@commie22) November 21, 2019

„Do prdele s Babcockem! Jsi arogantní kus ho*na, symbol neúspěchu! Jsi hrozná lidská bytost, průměrný trenér s extrémním egem. Konečně jsi dostal, co sis zasloužil, ty sobecká svině. Hokejový svět je nadšený,“ rozparádil se bývalý tvrdý obránce a majitel 484 startů v NHL.

Hey Mike Babcock....simply put your players quit on you. They quit on you because you are a terrible human being. You are an average coach with an extremely oversized ego. You finally got exactly what you deserve you selfish prick. The hockey world is ecstatic. — Mike Commodore (@commie22) November 20, 2019

Nač ta nenávist? Hokejové cesty Commodora a Babcocka se poprvé protly v Anaheimu v sezoně 2002/03. Přísný trenér tehdy mladého 22letého zadáka vyhodil z týmu s vysvětlením, že není v dostatečné kondici, což Commodore odmítl. Trenérovi za to vyčinil a byl vytrejdován do Calgary.

Jednu kabinu spolu rodák ze Saskatchewanu a Babcock sdíleli i v sezoně 2011/12, když ho Detroit podepsal jako volného agenta. Situace se opakovala, Commodore pořádnou příležitost nedostal a po 17 utkáních byl odejit do Tampy. Kariéru ukončil v roce 2014 po krátkém angažmá v KHL v dresu Admiralu Vladivostok.

Pachuť z Babcockova přístupu ale v takřka dvoumetrovém obránci zůstávala. Na Twitteru trenéra vítězů Stanley Cupu z roku 2008 (Detroit) nešetřil, „legendární“ je jeho příspěvek, kdy postoval obrázek své toalety, kde měl toaletní papír s podobiznou slavného trenéra. „Znáte, nějaký lepší způsob, jak začít den?“ tázal se svých fanoušků.

Good morning Folks! Is there anything better than taking a #babcock to start your day? Here is to a great day Folks! pic.twitter.com/BjF3vq0Geg — Mike Commodore (@commie22) October 31, 2018

Na svém profilu na Wikipedii ma navíc stále v základních informacích o své osobě uvedeno: Ve sporu s Mikem Babcockem!

Miloval jsem každou vteřinu v Torontu

Ale zpět do současnosti. Babcock působil v Torontu pět let, v uplynulých třech ročnících dovedl tým do play off, ale tam bylo vždy konečnou první kolo. V této sezoně Toronto vyhrálo jen devět z 23 zápasů a s 22 body je desáté ve Východní konferenci. Aktuální série šesti duelů bez vítězství je nejdelší od roku 2016.

Na Stanley Cupu navíc hrdí fanoušci Maple Leafs čekají od roku 1967.

„Myslím, že jsme s bývalým manažerem Lou Lamoriellem odvedli skvělou práci, měli jsme několik 100 bodových sezon, vytvořili jsme několik rekordů organizace. Třikrát jsme hráli play off. Samozřejmě mě mrzí, že jsme neměli vstup do této sezony takový, jako každý očekával. Ale takový je hokej. Chci poděkovat fanouškům, městu, mediím. Bylo to velkolepé, miloval jsem každou sekundu, kdy jsem v Torontu působil. Novému kouči a hráčům nepřeju nic jiného, než úspěch,“ vyznal se pro NHL.com Babcock, který podepsal v květnu 2015 s Torontem osmiletý kontrakt v astronomické výši 50 milionů dolarů (cca 1,15 miliardy korun).

Bohužel, dokončit ho nemůže… „Mikeovo nasazení a neúnavná pracovní morálka posunula naši organizaci na lepší místo. Jsme nesmírně vděční a vážíme si základu, který nám zde pomohl vybudovat,“ uvedl pro TSN prezident klubu Brendan Shanahan.

Pod novým trenérem Keefem se Toronto představí poprvé v noci z pátku na sobotu v Arizoně.