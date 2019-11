Obdiv, nebo nenávist. Babcock budí emoce, u mladých má vroubek | iSport.cz

Zkušený kouč Mike Babcock po bídném startu Toronta do sezony skončil na lavičce Maple Leafs • Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Mike Babcock skončil jako hlavní trenér Toronta Maple Leafs. Hokejový svět v Kanadě nemluví o ničem jiném. Ta zpráva způsobila poprask. Odvolání žádného jiného trenéra by podobné reakce nespustilo. Jenže Babcock je výjimečný. Dosaženými úspěchy, počtem vyhraných zápasů, svou osobností. A jak už to bývá, velké osobnosti rozdělují společnost na dva extrémy. Jedni mu nemůžou přijít na jméno, druzí ho opěvují.

Zisk Stanley Cupu, výhra na mistrovství světa, dvě zlaté z olympijských her. Výčet Babcockových úspěchů je impozantní. Však je to první trenér v historii, který se dokázal dostat do tzv. Triple Gold clubu, tedy skupiny hráčů a trenérů, kteří dokázali právě tyto trofeje získat. Zároveň je to kouč, který zvládl za 17 let svého působení vyhrát přesně 700 zápasů. V současné chvíli to stačí na osmý nejlepší výkon.

Ale teď jsou všechny tyto věci přehlušeny tím, co se děje v Torontu. Maple Leafs zažívají mizerný vstup do sezony a Babcock byl tak poprvé v kariéře odvolán. A třeba Mike Commodore, bývalý obránce, z toho má nesmírnou radost. „Jsi průměrný trenér s obrovským egem. Konečně jsi dostal přesně to, co sis zasloužil, ty arogantní čů…,“ napsal Commodore na Twitter.

Good morning Folks! Is there anything better than taking a #babcock to start your day? Here is to a great day Folks! pic.twitter.com/BjF3vq0Geg — Mike Commodore (@commie22) 31. října 2018

Až nenávist má zárodek již v počátku Commodorovy kariéry. Když obránce působil v Anaheimu pod Babcockem, tak byl obviněn z nedostatečné formy a z nadváhy. Vznikl mezi nimi konflikt, který vyvrcholil odchodem Commodora do Calgary. „Přátelé, o této chvíli jsem snil dlouhá léta,“ dodal ještě na Babcockovu adresu. Takové výroky jsou však extrémem. Drtivá většina lidí se na adresu dlouholetého kouče Detroitu vyjádřila pozitivně.

„Dal mi šanci v NHL a ukázal mi, jak to chodí. Každý den odváděl tvrdou práci,“ řekl na jeho adresu pro web CBC trenér Ottawy D.J. Smith, který dělal Babcockovi asistenta v Torontu. Nebyl ani zdaleka jediný.

„Myslím, že všichni víme, že Babcock je dobrý kouč. Vyhrával všude, kde působil. Na jakékoliv úrovni. Pokud by se chtěl znovu vrhnout do práce, tak pravděpodobně hned zítra dostane nabídku. To vám o jeho kvalitách řekne vše,“ uznale okomentoval Babcockovu situaci trenér Montrealu Claude Julien.

Proč je však Babcock tak kontroverzní postavou? Vysoké sebevědomí dráždí a nejinak je tomu i v tomto případě. „Vždy jsem sázel na Mika Babcocka a hodlám v tom pokračovat,“ řekl sám Babcock před pár dny na horkou situaci okolo bídných výsledků Toronta.

Přitom vysoká sebedůvěra v sebe sama je něco, bez čeho ve světě NHL nelze přežít. Nyní se z toho však pro kanadského kouče stala dvousečná zbraň. Tentokrát mu vysoká sebedůvěra v sebe sama nebyla nic platná a tento výrok se po jeho konci stává důvodem posměchu.

Mladí ho nemusí...

Další věcí je, že řízení týmu se odehrává v autoritářském stylu. Babcock je výrazná osobnost a pokud se někdo snaží mít výraznější slovo než on, narazí. Ať už jde o generálního manažera, nebo o největší hvězdy týmu. Tento přístup se kolikrát nemusí vyplatit.

Především ve chvílích, kdy je tým pod dekou a nedaří se mu. Jako tomu bylo v Torontu, kde se nedařilo a kde je silná skupina hvězd, kolem které se tvoří mužstvo. Navíc jsou to všechno mladíci, pokud nepočítáme kapitána Johna Tavarese.

Babcock byl v minulosti znám tím, že raději sázel na zkušené a osvědčené hráče. Za jeho panování v Detroitu si mladí talenti museli projít několikaletým martyriem na farmě, přestože často už pro to nebyl důvod. Až pak dostali povolávací rozkaz. Proto ho mnoho hráčů nemusí.

Toronto je od počátku postavené jinak. Musí být. Babcock organizaci převzal, když byla v suterénu NHL. To tehdy znamenalo jediné, vysoké výběry v draftu. Mladé hvězdy jako Matthews, Marner, nebo Nylander jsou tím pádem od počátku kariér klíčoví hráči mužstva.

A nefungovalo to. Ano, Toronto se stalo týmem, jehož účast v play off je očekávaná, ale nic víc. V útoku sice jsou hvězdná jména, ale obrana v podstatě neexistuje, stejně jako náhradní gólman. V posledních třech sezonách bylo týmovým maximem vypadnutí v prvním kole play off. Připočtěte k tomu jen 9 výher z 23 odehraných zápasů v aktuální sezoně a vyjde vám, že změna v Torontu dává logiku.

Jedno je jisté. Generální manažer Kyle Dubas má nyní Toronto pevně v rukou. Dubas totiž do Toronta přišel až v roce 2018. Babcock tak není „jeho“ trenér.

Nový kouč Sheldon Keefe naopak Dubasův člověk je. Znají se dlouho a věří si. Pokud Maple Leafs otočí bídnou sérii, bude se za viníka označovat Babcock. Pokud ne, tak veškerý hněv fandů bude odteď mířit na Dubasovu hlavu. Zábava v Torontu nekončí. Právě naopak.