Kubalíkův gól k výhře Chicaga nepomohl, Rangers přejeli Vegas | iSport.cz

Góly

Domácí: 28:25. Sheahan, 35:56. Nygård

Hosté: 04:08. Okposo, 10:43. Jo. Larsson, 61:13. C. Miller

Sestavy

Domácí: M. Smith (Koskinen) – Bear, Nurse, Klefbom (A), A. Larsson (A), Persson, K. Russell – Kassian, McDavid (C), Draisaitl – Neal, Nugent-Hopkins, Khaira – Chiasson, Haas, Nygård – J. Archibald, Sheahan, M. Granlund.

Hosté: Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, Montour, Jokiharju, Scandella, Bogosian, C. Miller (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Asplund, Ma. Johansson (A), Skinner – Sheary, Rodrigues, Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons.

Rozhodčí

StPierre, Rank – Suchánek, MacPharson

Stadion

Rogers Place, Edmonton

Návštěva

17 227 diváků