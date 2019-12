Mstitel Voráček: Bitka po třech letech. Velkej chlap, chválí spoluhráč | iSport.cz

To tu dlouho nebylo! Jakub Voráček shodil rukavice a pustil se do bitky, když v zápase NHL mezi Philadelphií a Ottawou mstil tvrdý hit na Travise Konecnyho. Nakonec nebyl jediný, kdo se z Flyers porval a slavit mohl i po zápase. Jeho tým vyhrál 4:3.

Minuta a kousek do konce první třetiny ve Philadelphii, místo hry se najednou vše soustředí na potyčku Jakuba Voráčka se Senátorem Nickem Paulem. Oba shazují rukavice a pouští se do sebe, většina ran sice míří na Čecha, jenže nakonec vítězí zkušenosti a je to bek Ottawy, kdo končí na ledě.

Voráček se v NHL popral po třech letech, ale dobře věděl, co ho čeká a rovnou odkráčel do šatny, doprovázelo ho uznalé klepání spoluhráčů hokejkami o mantinel. Po vypršení pětiminutového trestu se znovu zapojil až po pauze.

Co ho vyprovokovalo? Jen pár desítek vteřin předtím skončil kanonýr Flyers Travis Konecny na zemi po tvrdém hitu od Marka Borowieckiho. Konecny už v tu chvíli měl na kontě gól, svůj jedenáctý v sezoně, a soupeř ho odstavil ze zbytku zápasu. Na led už se nevrátil a zamířil na vyšetření kvůli případnému otřesu mozku.

Voráček letos zdaleka nezažívá tak skvělou sezonu, dokonce se spekulovalo o jeho výměně do Calgary. Nižší počet bodů ale nahrazuje prací pro tým. Byl to on, kdo se ještě před první pauzou ujal role mstitele. Tak takhle ne, ukázal soupeřům. „Postavil se za Travise, udělal dobře. Navíc je to velkej chlap,“ pochválil Voráčka spoluhráč ze třetí lajny Scott Laughton.

VORACEK DROPS THE GLOVES! pic.twitter.com/A7k9WPzYTA — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) December 7, 2019

A aby to bylo hostům z Ottawy jasné, hned po pauze se zelenáč Joel Farabee pustil do Jean-Gabriela Pageaua. Aréna tak viděla přestávku orámovanou dvěma bitkami. A prali by se i další, třeba Laughton se ale udržel, protože stále doléčuje zraněný prst.

Když se ho novináři po zápase zeptali, jestli rukavice shodil, odpověď byla jasná: „Jo“. Křídlo třetí lajny nakonec otřeseného Konecnyho pomstilo jinak. Právě Scott Laughton dal pět minut před koncem vítězný gól na 4:3.