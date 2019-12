Unikátní trejd! Hall po nuceném mlčení jásal: S play off je hokej lepší | iSport.cz

New Jersey odeslalo Taylora Halla do Arizony • Profimedia.cz

NHL zažila v pondělí největší trejd sezony a těžko říct, jestli ho v nejbližší době nějaká výměna překoná. Bývalá jednička draftu a dvojnásobný mistr světa Taylor Hall opustil po třech a půl sezonách New Jersey Devils a zamířil do Arizony, která za něj obětovala mladíky Nicholase Merkleyho, Natea Schnarra a Kevina Bahla, a k tomu přihodila výběr v prvním kole draftu 2020 a ve třetím kole 2021, který se může za splnění určitých podmínek změnit až na první. Z Coyotes se rázem stal jeden z černých koní sezony.

Jedna ze zajímavostí trejdu? Hall se díky němu dostal do celkem specifické společnosti. Být vyměněn osmnáct měsíců po zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže se před ním povedlo pouze Jacquesu Planteovi, Philu Espositovi, Wayneu Gretzkymu a Marku Messierovi.

„Příležitost, která na mě u Coyotes čeká, je obrovská,“ chválil si po výměně osmadvacetiletý Kanaďan, který tak po několika dnech mohl znovu promluvit. Během dní, kdy byl mimo sestavu a kroužily kolem něj týmy Floridy, Colorada, St. Louis, Islanders a samozřejmě Arizony, museli on i jeho agent Darren Ferris mlčet. Žádné debaty s médii.

Výměna se v posledních týdnech čím dál více ukazovala jako naprosto nevyhnutelná. New Jersey odstartovalo do sezony nad očekávání špatně a po výměně trenéra Johna Hynese byl Hallův odchod dalším krokem.

Ze dna Východní konference tak bývalý útočník Edmontonu zamířil mezi elitu té Západní. „Je fajn poskočit přes noc o tolik pozic,“ chválil si pro NHL.com. „Každý hráč vám řekne, že jak se začnou blížit boje o play off, hokej je o tolik zábavnější,“ vysvětloval Hall.

I když on sám toho k vyřazovací části NHL mnoho říct nemůže. Hall hraje nejlepší ligu světa od roku 2010, jenže protože kariéru startoval u zoufalých Oilers, zahrál si poprvé o Stanley Cup až v roce 2018, tedy v tom, kdy zažil svou životní sezonu a stal se ligovým MVP. Tampa navíc s New Jersey tehdy udělala rychlý proces a Devils ukončila ročník po pěti zápasech.

„Bylo to sice krátké, ale na ta utkání si pamatuju do detailu. Hrozně jsem se bavil a bylo to to nejlepší, co jsem si měl v NHL možnost vyzkoušet,“ vzpomínal.

Levé křídlo, kterému po sezoně končí smlouva, bude mít velkou šanci se do bojů o Stanley Cup na jaře podruhé v kariéře probít. Arizona sice play off hrála naposledy v roce 2012, jenže teď má zatím velmi dobře nakročeno a Hall může výrazně pomoci. I když v sezoně dal zatím jen šest branek a k nim přihodil také jedenáct záporných bodů.

První šanci ukázat potenciál bude mít už v úterý proti San Jose. Těší se i generální manažer jeho nového klubu John Chayka, který hodnotil trejd s velkým nadšením. „Možnost získat hráče takového kalibru přichází jednou za život,“ chválil si a oháněl se 536 body, které levé křídlo získalo v 592 utkáních základní části.

Pro Halla půjde o nový začátek a ptát se hráče, jestli se těší, by bylo asi dost zbytečné. „V New Jersey nám to teď nešlo, nebyla to dobrá sezona... Ale já se cítím zdravý a sebevědomý, takže věřím, že novému týmu teď pomůžu. Puk mě zatím tolik neposlouchal, ale to snad zlomím,“ řekl o tom, že ročník má rozjetý na pouhých šestnáct branek.

Každopádně po New Jersey nezůstane jenom pachuť.

„Až jednou s hokejem skončím, a bude mi třeba 65 let, pořád si budu pamatovat fanoušky Devils, jak křičeli 'MVP',“ řekl a připomněl předminulou sezonu, ve které se stal nejužitečnějším mužem celé NHL.