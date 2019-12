Superhvězda na odchodu, manželky už mají jasno. Zapojí se do trejdu i Čech? | iSport.cz

Vyndat hráče ze sestavy a čekat na vhodného kandidáta na trejd není v NHL zase tak neobvyklé. Ale aby se to dělo v prosinci, a aby klub mimo hru nechal předposledního vítěze Hart Trophy, to už neobvyklé docela je. No a takhle to teď vypadá v New Jersey s bývalou jedničkou draftu Taylorem Hallem, který by každým dnem měl změnit působiště. Ale kam to bude? A nebude jednou z protihodnot náhodou také český hokejista?

Sezonu 2017/18 sice bodově ovládl Connor McDavid z Edmontonu a Hall ji s 96 body zakončil "až" jako šestý nejproduktivnější muž soutěže, jenže jeho příspěvek týmu Devils byl tehdy tak velký, že mu vynesl cenu pro nejužitečnějšího muže soutěže.

On totiž tehdy téměř sám dotáhl New Jersey do play off, první bodový následovník v týmu na něj ztrácel neskutečných 41 bodů. Hall měl být jedním ze základních stavebních kamenů blízké budoucnosti, jenže místo toho, aby šel klub (hlavně po letním hutném posilování a po získání jedničky draftu v letech 2017 a 2019) nahoru, tak je dole.

Současný ročník se pomalu blíží do své poloviny, a horší než Devils je pouze Detroit. Prvním, kdo odnesl mizerné výsledky, byl štědře placený brankář Cory Schneider, který je už takřka měsíc na farmě v Binghamtonu. Před dvěma týdny dostal padáka trenér John Hynes a dalším na řadě bude Hall, autor pouhých šesti branek.

Nejprve se zdálo, že dvojnásobný mistr světa ještě zůstane, ale Devils se rozhodli jednat brzy. Před páteční bitvou s Coloradem a sobotní s Arizonou už byl Hall mimo sestavu a výkony svých spoluhráčů sledoval pouze z hlediště.

Tayloru Hallovi se v sezoně moc nedaří, skóroval jen šestkrát ze 109 střel • Foto Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Shodou náhod o něj hodně stojí právě v těchto dvou týmech. Dalšími zájemci jsou údajně Florida, New York Islanders či St. Louis. Protihodnotou by měl být špičkový mladý obránce a volby v 1. kole draftu. Tak se to tedy říká...

Colorado má mladých obránců mnoho, nabídnout by mohlo například čtyřku posledního draftu Bowena Byrama. Arizona má k dispozici zase beka Victora Söderströma či útočníka Barretta Haytona, ale ani jednoho by se nechtěla vzdát. Místo toho se objevily spekulace, že by v New Jersey mohli stát o českého útočníka Jana Jeníka, jenž Coyotes patří od draftu 2018 a nedávno v juniorské OHL v barvách Hamiltonu zvládl sérii šestadvaceti utkání s bodem.

Své by si ke všemu možná rád řekl také sám hráč, ale to nečekejte. Žádná média v tuto chvíli nemají povolení mluvit ani s hráčem ani s jeho agentem Darrenem Ferrisem.

Další zápas hraje New Jersey ve středu proti Anaheimu a bude zajímavé sledovat, jestli klub nechá hvězdu dál v hledišti, pokud bude tedy stále součástí týmu. Je důležité také myslet na to, že přes Vánoce se v NHL netrejduje, naposledy tedy generální manažeři mohou k výměně sahnout ve čtvrtek.

Bodování týmu

Zápasy Body Plus/minus 1. Taylor Hall 30 25 (6+19) -11 2. Kyle Palmieri 32 20 (12+8) 3 3. Blake Coleman 32 16 (9+7) 2 4. Nico Hischier 27 16 (5+11) -7 5. Nikita Gusev 27 14 (5+9) -7

Jestli k ní doopravdy dojde před rozbalováním dárků zatím není jisté, kdo už s ní ale najisto počítá jsou hokejové manželky a přítelkyně. Před pár dny se totiž na sociálních sítích objevily snímky a videa z party, která by se dala jasně nazvat jako rozlučka pro Rachel Rushovou, Hallovu přítelkyni.

Přítomny byly například manželka útočníka Kyla Palmieriho jménem Ashley, či Kris Redmondová, slečna od beka Mirco Muellera. A šampaňské teklo proudem...