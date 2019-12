Vrána: Nebudu Ovečkinovi říkat, aby končil. Pasta byl rival vždycky | iSport.cz

Jenom Jean-Gabriel Pageau z Ottawy se za rovnovážného stavu trefil víckrát než Jakub Vrána, do včerejší noci dal šestnáct gólů. Český ostřelovač má v nadupané ofenzivě Capitals o dost nižší icetime, nicméně jeho hvězda stoupá.

V tomto ročníku by podle odhadů mohl nasypat 30 až 40 gólů. „Vím, co ve mně je. Teď jde jen o to, abych to neustále dokazoval,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport Premium, v němž mluvil taky o Ovečkinovi či rivalitě s vrstevníkem Davidem Pastrňákem.

S momentálně nejlepším střelcem NHL vás často srovnávají, už proto, že jste stejně staří, jste krajané, navíc s podobnými osudy. Tím jste však stavěni i do role rivalů. Vnímáte to podobně?

„Rivalita mezi námi byla vždycky. A vždycky bude. Od doby v juniorském nároďáku. Hráli jsme v jednom týmu, bylo to trošku něco jiného, než když jsme proti sobě nastupovali. Ovšem vycházelo to z nás, z toho, že jsme soutěživí, chceme oba vyhrávat, být úspěšní. On má teď jinou pozici, hraje v jiném týmu, dostává trošku jinou šanci než já. Má víc prostoru a chodí na první přesilovku, hraje v ní na střelu z první. V tom se to malinko liší.“

Ale společné máte třeba i to, jak je na vás vidět, že se hokejem bavíte, jak z vás tryská radost, když se daří.

„Tak to je jasný! Oba víme, že máme svoji kvalitu, že umíme hrát hokej, což je věc, která nás nejvíc baví. Chceme mít ze hry potěšení, užívat si to, být co nejlepší a taky prospěšní týmu. Proto to děláme.“

Nedávno jste s Washingtonem nastoupili v Bostonu. Berete vzájemné zápasy jako všechny ostatní, nebo se chcete víc předvést, když víte, že na druhé straně proti vám stojí i David Pastrňák?

„Takhle to nevnímám, beru ten zápas jako každý jiný. Chci se ukázat v každém z nich, ať hrajeme s kýmkoli. Ale jistý náboj tam maličko cítit bude. Dobře se známe od juniorských let, vydali jsme se stejnou cestou. Ještě před draftem jsme nějakou dobu působili ve Švédsku. Oba umíme dávat góly a je na nás vidět, že chceme vyhrát. V tom jsme si podobní taky. Takže ty zápasy jsou určitě něčím speciální, protože se tak dobře známe, oba chceme zvítězit a jsme soupeři.“

Tabulka střelců Tým Góly 1. Pastrňák (Boston) 28 2. Eichel (Buffalo) 23 3. Ovečkin (Washington) 21 4. Draisaitl (Edmonton) 21 5. MacKinnon (Colorado) 21 … 18. Vrána (Washington) 15

Vy jste měl cestu o něco složitější, nicméně v hierarchii Capitals se posouváte dál. Každou sezonu jste se zlepšoval. Jste spokojený, kam to spěje?

„Zatím dobrý. Taky mužstvu se daří, sezona se rozběhla parádně. Myslím, že už do kempu přišli všichni velice dobře připravení, dařilo se nám v přípravě, měli jsme dobrý start. Taky jsme docela stmelili partu a to nám teď vyhrává zápasy.“

Tým šlape, bodově odskočil a vládne NHL. Zvenčí vypadá v pohodě, zatím nenastal žádný problém. Vidíte to stejně?

„No jasně! Přišla třetina nových hráčů, to nikdy nevíte, co očekávat, jak se všechno vyvrbí a co z toho bude. Ale ti kluci velice dobře zapadli. Každý ví, jakou má roli, a uvědomuje si, co má dělat. Někdy je těžké si osvojit