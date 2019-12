Pohádka o Kašem. Řečnil v kabině, rodiče baví NHL. Halu dojal osud Švéda | iSport.cz

Lepší scénář by nenapsal snad ani Steven Spielberg. Chcete si maximálně užít první vstřelenou branku v NHL? Tak hrajte doma před 18 tisíci fanoušky, na tribuně mějte své rodiče a dres soupeře ať navléká váš bratr. A hlavně: vaše trefa nechť je vítězná! To vše a mnohem více prožil v nočním utkání proti Anaheimu (4:1) útočník Philadelphie David Kaše...

Na svůj premiérový zásah i první bod v nejlepší hokejové lize světa si 22letý Kaše počkal do čtvrtého zápasu. Nenadřel se, jen nastavil čepel do geniálního pasu obránce Travise Sanheima. Alespoň mu tak zbyla energie na divokou pumpovačku, kterou slavil svoji trefu. Jedním z prvních gratulantů byl i šikovně clonící krajan a pro tento duel parťák z lajny Jakub Voráček.

VIDEO: Podívejte se na nadšenou Kašeho reakci po prvním gólu v NHL

Publikum ve Wells Fargo Center hromově aplaudovalo, nejšťastnější z 18 449 diváků byli bezesporu Kašeho rodiče. Maminka Kamila měla na sobě dres Philadelphie, táta Robert si oblékl dres Anaheimu, který už čtyři roky navléká Davidův starší bratr Ondřej Kaše.

Ten proti Flyers dřel, šestkrát pálil na brankáře Cartera Harta, ale na víc jak dva záporné body do +/- statistiky to nestačilo. Ducks zůstávají na Západě předposlední, Flyers patří ve Východní konferenci šestá pozice. "V naší rodině jsem teď vítěz já, jsem moc šťastný, že jsme vyhráli. A také, že se tak stalo proti bráchovi," citoval server NHL.com o dva roky mladšího Davida, který byl vyhlášen druhou hvězdou střetnutí.

"S rodiči jsem se viděl před utkáním, po zápase jsem na ně ještě neměl čas, jsem tady s vámi v kabině. Ale myslím, že si to užili a byli moc šťastní. Zajdeme společně na večeři," řekl po duelu hloučku novinářů rodák z Kadaně.

Maminka Kamila měla na sobě dres Philadelphie, táta Robert si oblékl dres Anaheimu, který už čtyři roky navléká Davidův starší bratr Ondřej Kaše. • Foto Twitter.com

Kaše, kterého Flyers povolali do prvního týmu z farmy v Lehigh Valley 11. prosince, odehrál na levém křídle třetího útoku s centrem Morganem Frostem a Jakubem Voráčkem necelých jedenáct minut a kromě gólové teče z 25. minuty, kterou zvyšoval na 2:0, už žádnou další střelu na branku nepřidal. Voráček se prosadil po samostatném úniku ve 45. minutě a zaznamenal svůj sedmý zásah a 23. bod v ročníku.

"Dnes jsme myslím hráli velmi dobře. Jako lajna jsme vykombinovali dvě trefy, moje byla vítězná. A prosadil se i Jake, takže zato jsem taky moc rád. Hlavní ale je, že máme dva body do tabulky," rozjímal Kaše solidní angličtinou v rozhovoru pro klubovou televizi.

V té době už měl za sebou i tradiční rituál v kabině Flyers, kde si nejlepší hráči utkání předávají putovní stříbrnou helmu. A každý si musí stoupnout a hodit do placu pár vět…

"Musím ocenit Hartyho, měl tam několik výborných zákroků. A děkuju vám všem, bylo to pro mě velký večer, první výhra v NHL. Doufám, že v dalším zápase na ni navážeme," řekl Kaše, který v předchozích třech duelech odjížděl z ledu se svými spoluhráči poražený.

Flyers podlehli 1:3 Coloradu, 1:4 Minnesotě, 3:7 Winnipegu, aby špatnou sérii konečně zlomili v utkání s Anaheimem.

A proud Pumbaa and a thankful Timon. 🇨🇿 pic.twitter.com/1poCW6IxPh — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) December 18, 2019

Bojujte za Oskara Lindbloma!

První hvězdou duelu byl vyhlášen brankář Hart, který chytil Anaheimu 40 střel. Výhra přišla navíc přesně rok poté, co byl vloni ve stejný den povolán do prvního týmu. "To jsem netušil, je to krásný paradox," smála se před novináři mladá kanadská hvězda.

Více než 40 střeleckých pokusů vygenerovali Ducks v sezoně zatím jen jednou, 14. prosince proti Rangers, kdy pálili na branku soupeře 42x. "Střel bylo hodně, ale spokojený rozhodně nejsem. Hráli jsme strašně individualisticky, s takovým přístupem nic nevyhrajeme. V NHL nedokáže urvat výhru jeden dobře kličkující hráč, ale jen tým," lamentoval kouč Duck Dallas Eakins.

A na závěr se vraťme ještě na začátek zápasu. Vedení Philadelphie sympaticky odpálilo zápas videem, kde byl v hlavní roli Oskar Lindblom, kterému lékaři minulý týden diagnostikovali rakovinový Ewingův sarkom. Ten vzniká v kostech nebo v tkáních okolo nich. Švédský mladík podstoupí léčbu a minimálně v téhle sezoně už si v NHL nezahraje...

Na ranním rozbruslení i po utkání byl ale přítomný v kabině, kde stále visí jeho dres s číslem 23. Na každé místo v hale navíc domácí pořadatelé umístili kartičku s nápisem Fight For Oscar, kterou fanoušci v průběhu střetnutí proti Anaheimu několikrát zvedali nad hlavu.

"Bylo to celé nesmírně dojemné, cítil jsem z lidí, že mu chtějí dát co nejvíce energie. Je to skvělý kluk, který to teď má hodně těžké. A je to těžké i pro nás, kteří jsme mu tak blízko, je jedním z nás. Musíme ho podpořit a on musí bojovat, takhle prosté to jo," nechal se slyšet Travis Konecny, s 29 body za 31 utkání nejproduktivnější Letec ročníku.

Třiadvacetiletý Lindblom si v této sezoně připsal z 30 zápasů 18 bodů za 11 gólů a sedm nahrávek. Stejně gólů jako on nastříleli jen Konecny s Girouxem a společně jsou nejlepšími střelci mužstva v ročníku. Celkem má Lindblom v základní části NHL na kontě 134 utkání a 57 bodů (30+27).

"Bylo skvělé ho vidět. Každý zápas do konce sezony chceme pro něho vyhrát," řekl Claude Giroux. "Není lehké hrát hokej za těchto okolností. Je to nešťastná situace, ale chtěl po nás, ať hrajeme dobře. Uděláme to pro něj," uvedl Voráček.

Ewingův sarkom je vzácnou formou rakoviny, jde o typický nádor dětí, adolescentů a mladých dospělých.