Další Kaše v NHL. Užil si rituál, chválil ho Voráček. Liga je paf z Francouze | iSport.cz

Díky svému debutu rozšířil Kaše počet českých hokejistů, který nastoupili v této sezoně NHL, na 31. Přijde vám to málo? Je to tak, pamět vás neklame, tato cifra je nejnižší od ročníku 1994/95, kdy se jich představilo 29. Ale pojďme k veselejším událostem.

Kaše byl do prvního týmu povolán před dvěma dny z farmy v Lehigh Valley a dle očekávání zasáhnul hned do prvního duelu Philadelphie proti Coloradu. 22letý rodák z Kadaně strávil na ledě Pepsi Center necelých osm minut a Francouze prověřil dvěma střelami.

Ještě před úvodním hvizdem musel absolvovat povinný nováčkovský rituál, kdy při nástupu na ledovou plochu kráčel jako první a spoluhráči se následně zdrželi v tunelu, aby si nový člen týmu mohl objet pár koleček v potemnělé areně osamoceně.

„Před zápasem jsem byl trochu nervózní. Hodně jsem mluvil s Vorasem a radil mi, ať si zápas užiju a ať hraju jednoduše. A to jsem udělal. Je úžasné, že jsem tady, a budu tvrdě pracovat na tom, abych se tu udržel,“ přinesl první Kašeho slova klubový web Flyers.

175 centimetrů vysoký forvard v této sezoně sehrál v AHL 21 zápasů a připsal si šest bodů za tři branky a stejný počet asistencí. Philadelphia jej draftovala v roce 2015 v pátém kole na 128. pozici.

Proti Avalanche Kaše bruslil na křídle čtvrté formace a po utkání pro něj našel vlídná slova i Voráček, s 22 body (6+16) čtvrtý nejproduktivnější hráč organizace. „Je chytrý, dobře bruslí a dohrává souboje. Odehrál velmi dobrý zápas,“ ocenil mladého krajana, který loni v květnu po sezoně strávené ve švédském klubu Mora IK podepsal s Flyers tříletý nováčkovský kontrakt s průměrným ročním příjmem 768.333 dolarů při pobytu v prvním týmu a 70 tisíc dolarů na farmě, Voráček.

„Je velmi rychlý, do hry vnáší hodně energie. Je lehké s ním hrát, protože je velmi pracovitý,“ vyzdvihl Kašeho Morgan Frost, který ho zná ze společného působení na farmě.

Kase following his @NHL debut: “I was a little bit nervous. But I talked to Jake and he told me to have fun and play simple. It was amazing for me to be here.” #PHIvsCOL pic.twitter.com/9e95g8fMJR