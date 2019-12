Rittich i hvězda na mrtvici. NHL má nový fenomén: Budu to dělat pořád! | iSport.cz

Víte, co spojuje Davida Ritticha s Connorem Hellebuyckem? Coby jedničky lapou za kanadskou menšinu klubů NHL. Jsou zhruba stejně vysocí i staří, váží podobně, oba mají lapačku na levé ruce. A taky se v posledních měsících stali obětí geniálního freestyle zakončení zpoza branky Andreje Svečnikova. "Budu to dělat pořád," slavnostně slíbil útočník Caroliny. Vznikne v NHL nový fenomén?

Do 29. října bylo pár odvážlivců, kteří tzv. lacrosse-style zakončení zkusili, ale žádní z nich nepochodil. Zažité pořádky rozmetal až Svečnikov, v 51. minutě zápasu mezi Hurricanes a hosty z Calgary (2:1) nabral za brankou kotouč na čepel a kolem hlavy Davida Ritticha jej zasunul do bližší šibenice.

První NHL gól tohoto typu byl na světě! „Trénuje to každý den už dva roky, jako malé dítě. Navíc se nikdy nestane, že by se mu to nepovedlo, takže bylo jen otázkou času, za jak dlouho k tomu dojde v ostrém střetnutí,“ smál se na tiskové konferenci po říjnovém utkání s Flames kouč Rod Brind´Amour.

VIDEO: Podívejte se, jak Svečnikov přelstil Ritticha

Překonaný Rittich, který v duelu lapil 26 střel, byl v o dost horším rozmaru. „Zasáhl mě do masky, navíc jsem v zápase také schytal ránu hokejkou do koulí a ani tohle rozhodčí neodpískali,“ postěžoval si tehdy 27letý český gólman.

Uplynulo 49 dní, v nichž Carolina odehrála 22 zápasů, a Svečnikov vstoupil podruhé do stejné řeky. Parafrází slavné písně americké zpěvačky Britney Speras: Oops!...He Did It Again! (Oops!.. Udělal to znovu!) Stalo se tak proti Winnipegu při obdobné situaci, jakou byla ta ze zápasu s Calgary. Dvojka draftu 2018 dostala ve 34. minutě za brankou čas a prostor a opět kolem pravého ramena gólmana Connora Hellebuycka propasírovala puk do sítě.

VIDEO: Druhou obětí Svečnikova umu byl Connor Hellebuyck

Only one player in the history of the @NHL has done this



And he's done it twice pic.twitter.com/b6hN93zLin — Carolina Hurricanes (@Canes) December 18, 2019

“Je to neuvěřitelné. Prostě neskutečné a ohromně působivé. On dvakrát zvládl něco, co v NHL nikdo před ním nikdy neudělal, nemám slov," řehtal se před novináři Sebastian Aho. “Všichni byli v šoku, kroutili hlavou," popsal okamžiky po další neuvěřitelné brance Svečnikov.

Pokořený Hellebuyck se konce utkání nedožil, po pěti brankách z 23 střel byl na začátku třetí periody nahrazen Laurentem Brossoitem. “Udělal to dobře, co vám k tomu mám říct. Je vidět, že si na to věří. Naši obránci byli mimo hru a on toho využil, víc to nechci hodnotit. V celém utkání jsme byli pomalí, nehráli jsme důrazně," otráveně situaci glosoval hvězdný forvard Jets Patrik Laine.

Hurricanes na ledě Jets zvítězili 6:3, Petr Mrázek k tomu dopomohl 30 zákroky. A po konci úterního utkání musel i on věnovat pár odpovědí parádě ruského supertalentu. „Je to neskutečný hráč, jsem rád, že takovéto kousky předvádí v našem týmu. To, že to na mě zkouší na tréninku, už je samozřejmě horší,“ smál se po zápase dobře naložený Mrázek.

Lakrosové zakončení sledoval z bezprostřední blízkosti i kapitán Caroliny Jordan Staal. „Nechápu, proč se bavíme jen o Andrejovi, ten gól padnul jen díky mně, to já jsem podrazil jejich obránce Lucu Sbisu a druhý bek Neal Pionk už neměl šanci ho pak zastavit,“ naoko vážně si postěžoval Staal a už s úsměvem pokračoval.

„Asi nejsou žádná slova, která by tohoto kluka přesně vystihla. Je talentovaný a zároveň je to nesmírný dříč. Trénuje tvrdě, hraje tvrdě. Dělá všechno, ale opravdu všechno, správně. Ještě se od něj dočkáme velkých věcí,“ ocenil své křídlo 31letý kanadský centr.

What they’re saying about The Svech pic.twitter.com/8PIEzFBLO0 — Carolina Hurricanes (@Canes) December 18, 2019

V NHL se pro Svečnikovu parádu okamžitě vžilo označení „Svech Move.“ A stejně rychle se objevil i názor, že by se tato disciplína mohla stát novou součástí dovednostních soutěží při All Star Game.

A jak svůj klenot vidí sám Svečnikov? „Pokud budu mít prostor, budu to zkoušet pokaždé, to se spolehněte. Klíčem je to provést, jak nejrychleji to jde," popsal autor 35 bodů ve 34 utkáních letošní sezony. “Uvidíme, možná to předvedu už v dalším utkání, co mi zbývá, všichni brankáři v NHL jsou hodně dobří, abyste vstřelil gól, musíte je umět překvapit," zakončil povídání 19letý odchovanec Kazaně.

Příští utkání hrají Canes, aktuální šestý nejlepší tým soutěže, v noci ze čtvrtka na pátek proti v Denveru proti Coloradu (čtvrtý nejlepší organizace v lize). Pavel Francouz nebo uzdravený starter Philipp Grubauer se mají na co těšit...