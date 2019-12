Mrazivá zpověď vítěze Stanley Cupu: Nevím, co jíst. Vše si píšu na lísteček | iSport.cz

Thomas byl výborný brankář, majitel 426 startů v NHL a dvou Vezina Trophy. A také zábavný týpek, oblíbenec fanoušků, pro lidi nejen v ochozech TD Garden byl nezapomenutelný díky robustní postavě a netradiční masce, kterou nikdo jiný v NHL nenosil. Navzdory tomu, že do nejlepší hokejové soutěže světa prorazil až po třicítce (předtím lapal ve Finsku, s IFK Helsinky získal v roce 1998 mistrovský titul), si získal respekt a obdiv.

Životní ročník prožil Thomas v mistrovské sezoně 2010/11, v play off lapal všech 25 utkání a pomohl Bostonu vyřadit Montreal (4:3), Philadelphii (4:0), Tampu (4:3) a naposledy Vancouver s Robertem Luongem v brance. Kromě Stanley Cupu se ten rok těšil i z Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Sedmá bitva finále Stanley skončila v roce 2011 výhrou Bruins 4:0, brankář Tim Thomas lapil všech 37 střel Canucks a hokejový svět tleskal fenomenálnímu výkonu. • Foto profimedia.cz

Kariéru rodák z michiganského Flintu ukončil v tichosti v roce 2014, kdy po odchodu z Bostonu během jednoho roku navlékl dres Floridy a Dallasu. Ale už byl jen stínem brankáře, který dokázal dělat show a sám rozhodovat zápasy. Proč? Mlčení prolomil po pěti letech 13. prosince, kdy byl uveden do Síně slávy amerického hokeje. Tehdy také promluvil o vážných problémech z následků několika otřesů mozku.

„Ten poslední ročník byl neskutečné utrpení. Dokončil jsem ho jen díky tomu, že jsem sledoval ostatní spoluhráče a plnil úkoly podle nich,“ vyznal se dnes 45letý Thomas.

VIDEO: Emotivní rozhovor s vítězem Stanley Cupu Timem Thomasem

TIM THOMAS

This is just heartbreaking stuff from former #NHLBruins goaltender discussing his experience with concusssions.#TimThomas #NHLBruins pic.twitter.com/Yw8feThGEY — Scott Sullivan (@SliceOfSully) December 13, 2019

Pomyslnou poslední kapkou bylo v prosinci roku 2013 domácí utkání na Floridě, kde utrpěl otřes mozku. „Navždy to změnilo můj život. Ráno jsem se vzbudil a nedokázal jsem se rozhodnout, co chci jíst, kam mám jít. Nebyl jsem schopen nic naplánovat. Nebyl jsem schopen se ani soustředit, věnovat se běžným věcem,“ popsal Thomas, který byl v březnu vytrejdován do Dallasu.

Za Stars ale odchytal jen osm utkání, jedničkou byl Fin Kari Lehtonen, jeden start zapsal v play off, kam se Dallas probil poprvé od roku 2008. Jeho tým ale vypadl 2:4 s Anaheimem a Thomas následně odešel do „důchodu.“

„Byl jsem na testech u doktora, kde mi měřili, jak mám prokrvený mozek. Zjistili, že dvě třetiny mého mozku jsou zásobené jen asi pěti procenty, zbylá třetina jen asi z 50 % z hodnoty, která je běžná,“ vysvětlil Thomas, který od té doby nenavštívil jediný zápas NHL. Bál se, že by se mu přitížilo. Výjimku udělal po pěti letech až letos v prosinci, kdy zaskočil na zápas Bostonu povzbudit své bývalé spoluhráče včetně Davida Krejčího a Zdena Cháry.

Tim Thomas byl velkým oblíbencem fanoušků Bostonu. • Foto profimedia.cz

Když doktor mrazivou zprávu rodině Thomasových zvěstoval, manželka Mellisa i nejstarší dcera Kiley propukly v pláč. Thomas sám to přešel mlčením, neschopen nijak reagovat. Jeho mozek nedokázal zpracovat smutnou informaci a vyhodnotit, co to pro něj znamená. Obtíže u obřího sympaťáka přetrvávají dodneška...

„Každý den po probuzení mi trvá i několik hodin, než si všechno uspořádám v hlavě. Pak si musím napsat na lísteček všechno, co ten den potřebuju a jsem schopen udělat,“ popsal v nesmírně silném rozhovoru nový člen Síně slávy amerického hokeje.

„Nejdříve jsem si říkal, že to za to nestálo. Že celá moje kariéra byla zbytečná. Dnes už jsem ale jinde. Ničeho nelituju, NHL ani hráčskou asociaci z ničeho neviním. Získal jsem spoustu nových zkušeností díky tomu, co se mi stalo. Sblížilo mě to s rodinou, naučilo mě to vážit si svého mozku a života úplně jinak. A mám úctu ke všemu, co jsem dělal předtím. Už toho nelituji,“ smířeně zakončil povídání 190 centimetrů vysoký bývalý gólman.

Thomasovu uvedení do síně slávy asistoval i komisař NHL Gary Bettman, který o „metle“ současné NHL promluvil. „Vyvinuli jsme a vyvíjíme obrovské úsilí při diagnostice protokolů, abychom otřesům mozků u našich hráčů předcházeli. Snažíme se hráče vzdělávat a změnit celou hokejovou kulturu. Naším cílem je vymítit údery na hlavu,“ slíbil Bettman.