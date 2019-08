Z jedničky draftu je bezdomovec. Důchod hned utratí a odmítá pomoc | iSport.cz

Murphy má za sebou solidní kariéru, při níž si vydělal více jak 13 milionů dolarů. V roce 1986 si ho Detroit vybral z prvního místa draftu, o čtyři roky později po výměně do Edmontonu slavil Stanley Cup. V NHL odehrál celkem 899 utkání včetně play off a posbíral 605 bodů (267+338).

Za dobu hraní nicméně utrpěl několik otřesů mozku, při jednom ze střetů utržil frakturu lebky. „Otřesy mozku jsou vážná věc. Ten, co jsem utrpěl, mě dlouhodobě zničil. Tehdy to bylo vážně zlé,“ řekl už před časem pro drydennow.com. V 90. letech byla soutěž hodně tvrdá, hráči nebyli tak chránění. Když nyní dojde k úrazu hlavy, byť jen podezření, hráč ihned míří na vyšetření. Tenkrát v mnoha případech naskočil zpátky do hry…

„Když jsem se s někým srazil, hned jsem měl kolem hlavy hvězdičky. Úplně všude,“ vyprávěl Murphy nepříjemné zážitky. „Ke konci kariéry to bylo už takové, že stačilo, že jsem já někoho narazil na mantinel a hned se kolem mě jiskřilo. Vážně to bylo nepříjemné,“ dodal.

S hraním skončil v roce 2000 poté, co ho Washington suspendoval kvůli incidentu z večírku po týmové večeři. Při konfliktu před klubem v New Yorku dostal lahví do hlavy a klub ho poslal na farmu. Do AHL nicméně Murphy odmítl jít a kariéru ukončil.

Nyní, téměř 20 let po konci kariéry, je z něj už více jak dva roky bezdomovec. Podle USA Today trpí chronickou traumatickou encefalopatií (CTE), poruchou mozku, která se obvykle objevuje u sportovců či vojenských veteránů. Projevuje se depresemi, obtížným myšlením, krátkodobými ztrátami paměti, emoční nestabilitou a sebevražednými myšlenkami. Symptomy často začínají až po ukončení kariéry, stoprocentně lze nemoc diagnostikovat až po smrti při pitvě mozku.

Podle příbuzných, kteří si nezvyklého chování začali u Murphyho všímat už na začátku 90. let, skončil právě kvůli nemoci na ulici. Žije v domově pro bezdomovce v městečku Kenora. Podle ostatních spolubydlících i zaměstnanců má problémy s alkoholem a drogami, především metamfetaminem (pervitinem). Jednou se dokonce v noclehárně neudržel na nohách, personál si všiml abscesu a nákazy v paži. Reportér Jeff Seidel z Detroit Free Press, který ho navštívil, uvedl, že mu nejdříve popřel, že drogu bere, pak přiznal, že ano, aby to znovu popřel.

Murphy pobírá měsíční důchod ve výši tisíc dolarů (23 tisíc korun). Peníze mu však nevydrží dlouho. „Začátkem měsíce to utratím docela rychle, když chodím na párty a tak, přijdou mi léky, a je to pryč,“ řekl se smíchem v rozhovoru pro USA Today.

Většinu nabídek pomoci odmítá. Loni v září mu bývalí hráči Glenn Healy a Adam Graves sehnali byt přímo v Kenoře. Murphy nicméně odešel po několika měsících, protože si prý myslel, že to nedopadne dobře. Odmítl pomoc i od hráčské asociace NHLPA či ligové vyšetření, po kterém mohl dostat 75 tisíc dolarů. „Nechají mě prohlédnout lékaři NHL. Nepřihlásím se na to, nechci tyto peníze navíc. Nechci, aby mě zkontrolovali,“ reagoval.

Podle reportéra Seidla se Murphyho stav zlepšuje vždy v říjnu se startem zámořských soutěží NFL, NBA a NHL a finále MLB. „Myslím, že příští měsíc se to zase zlepší a všechno bude v pořádku,“ řekl nedávno.

Podle ostatních bezdomovců bývá Murphy rád sám, nevyhledává skupiny. Nikomu jinému život neničí. „Udělal jsem několik dobrých rozhodnutí a také několik ne tak dobrých rozhodnutí,“ říká. „Právě teď se cítím lépe,“ dodal podle reportéra Seidla na závěr.