Pasta mezi smetánkou. Druhá účast na Utkání hvězd, hned kapitán. Jako Jágr | iSport.cz

Kromě Pastrňáka vyjedou na led Enterprise Center s kapitánským „céčkem“ také Connor McDavid (Pacifická divize), Alex Ovečkin (Metropolitní divize) a Nathan MacKinnon (Centrální divize).

Fanoušci, kteří o kapitánech hlasovali na serveru NHL.com v deseti jazykových mutacích včetně češtiny, ocenili dosavadní senzační průběh Pastovy sezony. 23letý český útočník nastřílel ve 36 utkáních 28 branek, udržuje si průměr 1.39 bodu na duel, čelní příčky okupuje v přesilovkových bodech (20, třetí nejlepší v NHL) i vítězných trefách (6, dělená první pozice v NHL).

Ve statistice +/- má 11 kladných bodů a na branku soupeřů vyslal už 140 střel, více puků na gólmany napálili jen tři hráči v soutěži.

Fans elect @pastrnak96 (Atlantic), @Mackinnon9 (Central), @ovi8 (Metropolitan) and @cmcdavid97 (Pacific) Division Captains for 2020 Honda NHL All-Star Game.

Pastrňák na All Star Game debutoval vloni v San Jose. Atlantické divizi ale tehdy nepomohly k posunu ze semifinále ani dvě jeho asistence a prohrála s Metropolitní 4:7. Rodák z Havířova byl prvním českým zástupcem v tradiční exhibici po třech letech. Před ním se představil naposledy v roce 2016 v Nashvillu útočník Jaromír Jágr, který byl při působení v dresu Floridy také kapitánem Atlantické divize.

„Bohužel jsme skončili brzy po prvním zápase, ale byla to zábava. Skvělá akce. Setkal jsem se s hráči světové třídy a strávil jsem s nimi pár dnů,“ prohlásil před rokem Pastrňák, který při dovednostech ovládl soutěž v přesnosti střelby.

Poslední Utkání hvězd vyhráli hokejisté Metropolitní divize, kteří ve finále porazili Centrální divizi 10:5 a navázali tak na triumf z roku 2017, kdy zdolali v Los Angeles Pacifickou divizi (4:3).

Jak to bude letos v St. Louis?

Captain Pasta. 🍝



Congrats to @pastrnak96 on being named Atlantic Division captain for 2020 #NHLAllStar in St. Louis!



Read more: https://t.co/DNSzdZMVvd pic.twitter.com/yVWxK3zoH5