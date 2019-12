Tři pohledy na hvězdu Pastrňáka. Svědectví z kabiny i Jágrovy tipy | iSport.cz

Na Petra Mrázka pálí při zápasech NHL, s Janem Kovářem si dvakrát zahrál na mistrovství světa a Jaromíra Jágra by třeba jednou mohl trumfnout v počtu nastřílených gólů v té nejelitnější hokejové společnosti. David Pastrňák. V současnosti není v NHL lepší snajpr, než je 23letý rodák z Havířova, bezstarostný mladík baví fanoušky po celém světě a čísla má v téhle fázi kariéry ještě výživnější než nejlepší Evropan v historii soutěže Jaromír Jágr. Právě on spolu s Kovářem a Mrázkem pro Sport Magazín a iSport Premium hledá odpověď, v čem je „Pastovo“ kouzlo...

Pohled legendy

Jaromír Jágr: Je z něj cítit radost

„Na úvod musím říct, že Pastu osobně až tolik neznám, takže tady nechci dělat chytrýho… Každopádně je vidět, jak se hokejem baví, což je super. Bez toho nemůžeš hrát. Pokud z toho nemáš radost, nikdy nemůžeš být dobrý. To ti pomůže i k tomu, abys rychleji překonal krizi, když se ti nedaří.

Je skvělé, že hraje tak výborně. Je hráčem, který láká fanoušky i ty, kteří hokej až tolik nesledují. Ráno si s chutí zapnou zprávy a podívají se, jak se mu dařilo. Tohle přesně hokej potřebuje. On je teď jeho správným ambasadorem. Myslím si, že si tohle i uvědomuje. Alespoň to z něj tak cítím. Taky je fajn, že chce být nejlepší. I tohle je velmi důležité. Jsou hráči, kteří se uspokojí tím, že jim to jde. Řeknou si: O. K., takhle mi to stačí. Jemu ne! Chce být lepší každý další den. Skvělá vlastnost.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Connor McDavid 20 37 57 35 2 18 109 2. Leon Draisaitl 20 36 56 35 -3 10 106 3. Nathan MacKinnon 20 30 50 32 8 6 153 4. Brad Marchand 18 32 50 34 18 45 90 5. David Pastrňák 28 20 48 34 12 26 133 6. Jack Eichel 23 25 48 34 14 16 123 7. John Carlson 12 33 45 34 19 10 97 8. Artěmij Panarin 19 23 42 32 15 12 94 9. Patrick Kane 15 22 37 33 -3 28 115 10. Jonathan Huberdeau 11 26 37 32 4 16 69 Zobrazit celou tabulku

Nechci hádat, kolik bude mít bodů nebo gólů, jestli jich bude přes padesát. Cožpak jsem jeho hokejka, abych to věděl? (úsměv) Ale přeju mu jenom to nejlepší. Je super, že se držel i na špici bodování. Aby člověk získal Art Ross Trophy, hlavně k sobě potřebuje dobré hráče, kteří mu rozumí. V jeho případě s Bergeronem a Marchandem to platí. Navíc musí být dlouho na přesilovce. To Pasta taky je.

Když jsou spolu dva nebo tři extrémně dobří hráči, kteří si rozumí, vlastně se nedají bránit. Navíc se současnými pravidly, kdy se soupeře těžko můžeš dotknout. Ještě jedna věc hraje roli – zmenšená výstroj u brankářů. Ta platí od minulé sezony, takže vždycky je dobré, než si na to brankáři zvyknou, toho co nejvíc využít. To se stalo v roce 2005.

Změnila se pravidla, začalo se víc postihovat držení nebo hákování, a ještě k tomu se brankářům zmenšila výstroj. I proto jsem toho v sezoně v Rangers využil, dal jsem přes padesát gólů a měl přes sto bodů. Toho by měli využít i současní střelci. Než se brankáři zase přizpůsobí, změní úhly a najdou způsoby, jak si s tím poradit. To jsou centimetry, které ale hrají velkou roli.

Pokud jde o Bergerona s Marchandem, já jsem s nimi hrál před sedmi lety, to byli úplně jiní hráči. Teď jsou lepší, zkušenější. Navíc i NHL se změnila.