Frk: Víc jsem si nemohl přát! Smekl i trenér. Co bylo nejhorší na farmě? | iSport.cz

Los Angeles především díky Frkovi, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, ukončilo sérii tří porážek a ziskem dvou bodů se odpoutalo ze dna Západní konference, kam se propadli poražení Sharks.

"Budu upřímný, víc jsem si přát nemohl. Víc asi neexistuje," rozplýval se v rozhovoru pro klubovou televizi Frk, který v utkání na pravém křídle třetí formace odbruslil třináct minut a třikrát pálil na branku. Úžasný večer ještě umocnil fakt, že minulou sezonu Frk vstřelil jen jednu branku ve třiceti utkáních za Detroit!

Dojem udělal i na trenéra Kings Todda McClellana. "Hezky se uvedl, využil svých předností. Má výbornou střelu a důležité bylo, že se dokázal před brankou uvolnit."

VIDEO: Podívejte se na dva góly Martina Frka v sestřihu

"Měl jsem štěstí, dvakrát jsem byl na stejném a správném místě a dokázal jsem z toho vstřelit dva góly, jsem strašně šťastný," vyznal se 26letý rodák z Pelhřimova. Pravdu děl, oba jeho góly padly ve třetí periodě jako přes kopírák.

"Zdá se nám to, nebo jsme právě viděli déjà vu?", okamžitě přinesl vtipný status oficiální Twitter Los Angeles.

Frk si dvakrát nabruslil mezi kruhy a rychlou střelou zápěstím propálil Aarona Della. Při trefě na 2:2 zbývalo na časomíře už jen 84 vteřin a brankář LA Jack Campbell zrovna přelézal mantinel, aby za něj mohl naskočit šestý hráč do pole.

"Musím pochválit spoluhráče, Prokhorkin i Carter odvedli výbornou práci, především Jeff je skvělý hráč, hraje ligu už strašně dlouho," ocenil autora dvou asistencí a vítězné trefy z prodloužení Frk.

"Couldn't ask for anything better" - @frky91 on scoring two goals in his Kings debut pic.twitter.com/lXaYVh55xh — LA Kings (@LAKings) December 28, 2019

"Já jen najížděl do pozic, na kterých jsme byli domluveni, a kluci mě tam vždycky našli. Za výhru jsem hodně rád, jsou to pro nás moc důležité dva body. Po utkání mi všichni gratulovali, první zápas za LA - dva góly, jak jsem řekl, na to nikdy nezapomenu," nechal se slyšet odchovanec Karlových Varů, který byl do prvního týmu povolán 23. prosince coby bezkonkurenčně nejlepší útočník farmy v Ontariu.

Za 26 utkání za Reign nastřádal 14 gólů a devět asistencí. "Byl to takový krásný vánoční dárek, NHL je nejlepší liga světa, jsem strašně rád, že tu zase mohu být, jsem za to nesmírně vděčný," řekl Frk, který po konci v Detroitu s Kings podepsal 1. července roční dvoucestnou smlouvu. Ta mu zaručuje příjem 700 tisíc dolarů v případě působení v prvním týmu v NHL a poloviční plat při pobytu na farmě.

"Můj nejsilnější zážitek z farmy? Cestování, jezdíme pořád autobusem, něco takového jsem nikdy nezažil. Ale vážně, bylo to tam dobré, hrál jsem s hodně mladými a talentovanými kluky. A osobně se mi hodně dařilo. Jsem za to rád, ale teď jsem v prvním týmu, to je trošku jiný šálek kávy," smál se Frk, kterého v NHL proslavila zejména dělová střela.

"Je to tak, snažím se svou střelu využívat, jak to jen jde. Jsem spíš střelec, prostě pálím puky na branku a doufám, že tam něco spadne," uzavřel povídání majitel 100 startů v NHL (12+19).

Další duel hrají Kings už v noci ze soboty na neděli na ledě Vancouveru. Přidá Frk další zásah?