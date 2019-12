Analytik NHL: Pastrňák a dlouho nic. O hvězdném kouzlu i propasti Čechů | iSport.cz

Pavel Zacha slaví s Nikitou Gusevem závěrečnou trefu do trefu do sítě Blackhawks • ČTK

Čísla a hokej, to je jeho. Dom Luszczyszyn, hokejový analytik webu The Athletic, spojuje v jedno dvě zdánlivě oddělené vášně. Hokej a matematiku. „Jsem vděčný, že NHL zažívá boom se statistikami,“ řekl v rozhovoru pro iSport Premium. Rozpovídal se o Davidu Pastrňákovi a také o tom, proč má rád Jakuba Voráčka. A podle jeho názoru Alexandr Ovečkin překoná slavný rekord Wayna Gretzkého.

Zrovna se procházel se psem. Dom Luszczyszyn ale rozhovor neposunul na pozdější dobu, brouzdal po Torontu, venčil a rozebíral hokej. „Mně to nevadí, že nejsem doma, stejně nosím všechny informace v hlavě. Hokej je pro mě denní droga,“ hlásil hned rozesmátý do telefonu. Jeden z nejznámějších analytiků poutavě vyprávěl o svém pohledu na hokej i o tom, co všechno můžou čísla ukázat, když jim dáme šanci.

Pojďme rovnou k tomu nejžhavějšímu. Okolo české hvězdy Davida Pastrňáka se díky jeho výkonům rozpoutalo davové šílenství. Právem?

„Pamatuji se na moment, když jsem přišel před třemi lety do redakce The Athletic a měl jsem za úkol udělat žebříček nejlepších hráčů před sezonou. Byl to jeden z mých prvních článků v redakci vůbec. Davida Pastrňáka jsem měl tehdy opravdu nahoře, nevím už přesně kde, ale opravdu vysoko. Rozhodně výš, než ho měli ostatní kolegové. Ti potom za mnou jeden za druhým chodili a ptali se mě, jestli to myslím vážně a co to má znamenat? Vždyť má za sebou jednu povedenou sezonu. Možná si mezi sebou říkali, co za blázna právě přišlo do redakce. Jsem si jistý, že dnes už by se mě na to, proč dávám Pastrňákovi takový kredit, rozhodně nikdo nezeptal.“ (směje se)

Co stojí za jeho střeleckou uvolněností a proměnou?

„Nic speciálního, prostě vyzrává. Nemyslím si, že dělá něco jinak. Stále hraje stejně i podle statistik. Vysloužil si důvěru a hraje hodně na přesilovce. Nyní hraje sedmdesát procent přesilovek Bostonu, zatímco