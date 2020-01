Hráči pohrdají Utkáním hvězd. Mladík z Detroitu: Nehlasujte pro mě! | iSport.cz

Ondřej Kaše se proti Detroitu do statistik nezapsal • AP Photo/Paul Sancya

Dříve to bývalo setkání elity a prestižní přátelská bitva toho nejlepšího, co NHL nabízí. Jenže v posledních letech se z Utkání hvězd stala spíš kratochvíle, kterou se všichni zúčastnění snaží mít hlavně za sebou a jako vítězové se počítají ti, kteří mohou odpočívat. Jasným příkladem je útočník Alexandr Ovečkin, který se podruhé za sebou z akce omluvil, a to i za cenu jednozápasové suspendace.