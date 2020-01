Hertl se dočkal, poprvé si zahraje Utkání hvězd NHL. Nahradil parťáka | iSport.cz

Hertl se objevil v nominaci díky zranění Coutureho. Kapitán a nejproduktivnější hráč San Jose má zlomený kotník a čeká ho nejméně šest týdnů bez hokeje. Hertl je ve své sedmé sezoně v NHL momentálně v týmové produktivitě druhý. Šanci měl ještě v hlasování fanoušků, ale nakonec si Utkání hvězd zahraje jako náhradník za Coutureho.

Z původní nominace Pacifické divize vypadl také švédský útočník Jakob Silfverberg z Anaheimu, který se omluvil, protože s manželkou očekávají příchod potomka. Zaskočí za něho Max Pacioretty z Vegas.

🌟 Hey now, he's an All-Star! 🌟 @TomasHertl48 will make his first career #NHLAllStar appearance, replacing teammate Logan Couture. pic.twitter.com/jidghUtUwx