Proč Detroit zbožňuje Hronka? Obětavý na ledě, miláček v šatně | iSport.cz

Konečně! Po několika slabých letech se zdá, že českému hokeji znovu roste elitní ofenzivní obránce, a to ve Filipu Hronkovi z Detroit Red Wings. Hradecký rodák má rozjetou sezonu na 46 bodů - tolik jich naposledy nasbíral Tomáš Kaberle v ročníku 2010/11. „Na ledě tráví plno minut, má na sobě množství zodpovědnosti a odvádí skvělou práci," chválil Hronka lídr mužstva Dylan Larkin.

Český hokej měl kdysi k dispozici množství zadáku, kteří rádi podporovali útok. Kromě Kaberleho to byli například Marek Židlický, Jaroslav Špaček, Roman Hamrlík, Pavel Kubina nebo třeba Filip Kuba. Například v sezoně 2008/09 hned čtyři obránci dokázali nasbírat minimálně 40 bodů.

Doba se bohužel rapidně změnila a na ofenzivního zadáka se čekalo dlouho. Nadějně to například vypadalo s Jakubem Zbořilem, kterého Boston v roce 2015 draftoval ze třinácté pozice, ale jeho vývoj se zasekl. Vzít to na sebe tedy musel Hronek.

Red Wings ho nasadili už do poloviny minulého ročníku, a protože je tým v přestavbě, v té současné už se na něj spoléhá. Když se totiž na začátku ročníku zranil zkušený Danny DeKeyser, bylo třeba aby ho někdo zastal. Volba padla na Čecha, který je s průměrným časem 23:34 nejvytěžovanějším hráčem klubu.

Kanadské bodování Detroitu:

Pozice Zápasy Body 1. Tyler Bertuzzi útočník 46 34 (16+18) 2. Dylan Larkin útočník 46 30 (11+19) 3. Filip Hronek obránce 44 25 (8+17) 4. Anthony Mantha útočník 29 24 (12+12) 5. Robby Fabbri útočník 38 22 (11+11)

„Vyspěl úplně v každé části hry. Má například skvělou střelu a perfektní první nahrávku. Když jste na ledě, vždycky vás dokáže najít, a když mu přihrávku vrátíte, jeho střela z první je vážně nebezpečná. Navíc je to bojovník. Slovy ani nedokážu popsat, jak moc je pro tento klub důležitý,“ řekl Larkin pro Detroit Free Press.

Red Wings si v této sezoně moc radosti neužívají. Klub je s pouhými 27 body zaparkovaný na dně NHL a nečeká se, že by ročník dokončil jinde. Důležité tedy je zapracovat mladé hráče, kteří mají dostatek prostoru se otrkat.

Hronek to předvádí pravidelně. V zámoří nadchla například jeho páteční nahrávka na gól Tylera Bertuzziho. Reprezentační zadák si vyčkal na modré čáře na ideální moment a vyslal geniální nahrávku na spoluhráčovu hůl, který jen kotouč usměrnil do sítě Ottawy. Byla to paráda.

VIDEO: Hronek nahrával, Bertuzzi usměrnil puk do klece

„Hraje sebevědomě a občas je vážně neskutečný,“ chválil právě Bertuzzi. „Navíc na to, jak je malý, umí zahrát pěkně tvrdě,“ dodal na adresu třicátého nejproduktivnějšího obránce celé NHL a třetího nejproduktivnějšího hráče mužstva.

Bodování obránců NHL:

Tým Zápasy Body 1. John Carlson Washington 46 55 (13+42) 2. Roman Josi Nashville 44 46 (14+32) 3. Victor Hedman Tampa Bay 43 41 (9+32) 4. Dougie Hamilton Carolina 45 40 (14+26) 5. Alex Pietrangelo St. Louis 46 37 (12+25) … 30. Filip Hronek Detroit 44 25 (8+17)

Ten se oproti poslednímu ročníku zlepšil například při hře ve vlastním oslabení, a teď nastupuje za každé situace. A to je pro dvaadvacetiletého chlapce pořádná porce zodpovědnosti.

„Zasloužil si ji. Nejprve jsme ho v oslabení startovali ve druhé čtyřce, jenže časem jsme si všimli, že přes něj vlastně nechodí tolik branek. Ale dál se samozřejmě má co učit,“ všiml si také trenér Jeff Blashill. „Důležité je, že je silný při držení puku, je soutěživý a má výtečný hokejový instinkt.“

Hronek má tedy před sebou slibnou budoucnost, a podobně vypadají i obranné řady mužstva. Tam se postupně zapracovává také mladík Dennis Cholowski a v příštích letech by se měl přidat i německý talent Moritz Seider.

Hronek je před nimi o pár kroků napřed, navíc už si stihl udělat dobré jméno i v šatně.

„Všiml jsem si, že snad všichni Češi jsou strašně fajn. Hronek je jeden z nejmilejších chlapíků, které jsem kdy v rámci hokeje potkal. Zbožňuje hokej, své spoluhráče a cokoliv co se týká hry. Je to skvělý parťák,“ řekl Larkin.