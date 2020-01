Agent: Pastrňák se nehoní za střelcem, chce Stanley Cup. Vrána je bojovník | iSport.cz

Také on se kochá pohledem na VIP klienta, který si z NHL udělal střelecký rajón. „Připadá mi, že svoji střelu ještě posunul. Je tvrdší i rychlejší,“ všímá si Aleš Volek, dlouholetý agent Davida Pastrňáka. Z jeho stáje je i druhý nejlepší český kanonýr Jakub Vrána. „Jestli jsou rivalové? Oba jsou soutěživí, to ano, ale určitě si navzájem přejí,“ říká jejich zástupce v rozhovoru pro iSport Premium. Co říká na jejich aktuální formu? A jak vidí budoucnost dalších klientů, třeba Davida Kašeho ve Philadelphii?

O oba se začal starat ještě dřív, než v nich naplno propukla puberta. Teď David Pastrňák a Jakub Vrána vyzráli v hvězdy. „Vránič to měl trochu těžší v tom, že na jeho postu ve Washingtonu je větší konkurence,“ zmiňuje agent Aleš Volek nadupanou sestavu Capitals.

Když začneme u Pastrňáka, co na jeho fazonu říkáte?

„Je to neskutečný. Jeho sezona je úžasná. Ale až tolik mě to nepřekvapuje.“

Říká, že se chce neustále zlepšovat. Takže v tom jenom pokračuje?

„Dá se to tak říct. Je vidět, že má super formu. Dává góly, které vesměs nejsou náhodné, ale jsou to branky ze situací, jež si dokáže najít. V tom je jeho síla.“

Před víkendem vstřelil hattrick zrovna v době, kdy v hledišti seděla maminka, která v jeho kariéře sehrála mimořádnou roli. Bylo to symbolické?

„To je spíše otázka na něj, ale určitě je hezké, že u toho mohla být. Na druhou stranu jsou zápasy, kdy podobné situace a šance má taky, ale jenom to tam nespadne. Tak to v hokeji prostě je. Maminka si to každopádně musela hodně užít.“

Syn jí nachystal krásný dárek.

„Mají vynikající vztah. Přesně takový, jaký by měl být mezi mamkou a synem.