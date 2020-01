Z Ostravy rovnou do NHL. Hvězda dvacítek Sandin už okouzluje Toronto | iSport.cz

Švédsko v posledních letech vyprodukovalo množství elitních zadáků. Bez zbytečného přemýšlení přicházejí na mysl například Erik Karlsson, John Klingberg či Oliver Ekman-Larsson. A nezdá se, že by měl být severskému přílivu konec. Další hvězdou by mohl být devatenáctiletý Rasmus Sandin, který bronzově zazářil na nedávném šampionátu dvacítek v Česku a od té doby je členem Toronto Maple Leafs.

Aby nedošlo k omylu, Sandin patří tradičnímu kanadskému klubu už od roku 2018, tehdy si rodáka z Uppsaly na draftu vybralo Toronto z devětadvacáté pozice. První kolo draftu, to už něco znamená.

Sandin zamířil na farmu do AHL k týmu Toronto Marlies a vedl si velmi slušně. Hlavně jeho deset bodů ve třinácti utkáních play off zanechalo dojem. Pro další ročník se nicméně zadák dost posunul. O tom se mohli přesvědčit i čeští fanoušci.

Sandin se totiž teprve před pár dny předvedl jako hvězda juniorského šampionátu. Na dresu nosil „áčko“ a podle toho se také choval. V sedmi utkáních posbíral deset bodů, stal se nejproduktivnějším obráncem turnaje, byl zvolen i nejlepším bekem a zamířil do výběru All-Star.

Navázal tak na výborné výkony z AHL, kam zamířil v říjnu po šesti zápasech v prvním týmu. Nasbíral v nich dvě nahrávky a putoval znovu na farmu. Ještě na sobě pracovat. Jenže Leafs mají teď silnou marodku, chybí například zkušení Jake Muzzin a Morgan Rielly, takže přišel Sandinův čas.

Když v úterý přijel na led Toronta tým z New Jersey, byl už u toho. Neuplynulo ještě ani dvacet minut a Sandin měl na kontě dvě asistence. „Je neskutečná zábava být s ním na ledě a sledovat ho,“ chválil ho hned po utkání Auston Matthews, který se díky hattricku stal strůjcem vítězství 7:4. „Už na začátku sezony nám pomalu ukazoval, co všechno dokáže a jak dobrý jednou bude.“

VIDEO: Takhle Tavares tečoval Sandinův pokus

Těchto slov by si Sandin měl vážit. Americký střelec totiž není někým, kdo běžně plýtvá superlativy. Každopádně málokdo, kdo se kolem Toronta motá, neví, co v Sandinovi je. A co by z něj jednou být mělo.

„To už lidi asi ani nepřekvapí,“ pokračoval s chválou další klíčový muž týmu Mitch Marner. „Viděli jste ho na šampionátu juniorů, parádní je hlavně, jak dokáže s pukem projet až do útočného pásma. A klidný je i v tom defenzivním.

Trenér Sheldon Keefe rovnou mladíka usadil do přesilovkové formace a nevypadá to, že by se mělo něco v brzké době měnit.

Jméno Sundin bylo dříve v Torontu díky kapitánu Matsi Sundinovi nezbožňovanějším v hale. Je na čase ho oprášit. A jen ve výslovnosti lehce upravit.