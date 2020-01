Hujerovi v akci! Tkachuky poslal sudí na sebe, potěšil slavného otce | iSport.cz

Tak tohle bylo lehce netradiční. V sobotu se na ledě Ottawy udál souboj bratří Tkachuků, domácího Bradyho a hostujícího Matthewa, který obléká dres Calgary. A aby to bylo všem v hledišti Canadian Tire Centre jasné, přišel rozhodčí Wes McCauley hned na úvod zápasu se sympatickým gestem. Vyhodil z prvního vhazování oba centry a poslal tam právě bratry Tkachuky.

Dva Tkachukové na ledě? Co to bylo proti více než čtyřiceti zástupcům rodiny v hledišti, kterým samozřejmě vévodil otec Keith, majitel 538 branek v NHL. Tenhle „Hujerovic“ počet byl také jedním z důvodů, proč se zkušený McCauley takto rozhodl.

Úvodní buly sice měla být záležitost domácího Artěma Anisimova a Eliase Lindholma, ale McCauley byl nekompromisní.

„Byl skvělý. Řekl, že dneska to řídí on, takže my půjdeme na úvodní buly. Že z toho máma bude nadšená,“ vykládal po utkání Matthew, který poprvé odcházel z boje proti bratrovi poražen, předchozí tři souboje vyhráli jeho Flames.

VIDEO: Takhle proti sobě sudí postavil bratry Tkachuky

Nicméně na obou bratrech bylo vidět, že je rodinná účast v hledišti pohání. Matthew byl s šesti pokusy nejaktivnějším střelcem celého zápasu, jenže také byl na ledě u tří inkasovaných branek.

To Brady otevřel patnáctou trefou skóre zápasu, pak přidal ještě asistenci, a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Zastínil ho jen nováček Marcus Högberg v brance Senators.

Brady připustil, že proti bratrovi se samozřejmě hraje jinak, ale že obecně jde pouze o jedno. „Hlavní jsou dva body do tabulky, a jsem šťastný, že jsme je získali my,“ řekl pro CBC borec, který stál na vítězné straně.

VIDEO: Sestřih utkání Ottawa - Calgary