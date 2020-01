Mrázek kosou pomohl rozpoutat bitku. Pak se v Carolině hrála vybíjená | iSport.cz

Brett Pesce a Mark Scheifele se pustili do rvačky, Petr Mrázek přihlíží • AP Photo/Karl B DeBlaker

Brett Pesce a Mark Scheifele se pustili do rvačky za brankou Petra Mrázka • Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports

Brett Pesce a Mark Scheifele se pustili do rvačky za brankou Petra Mrázka • Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports

Brett Pesce a Mark Scheifele se pustili do rvačky za brankou Petra Mrázka • Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports

Se dvěma výhrami v řadě odchází na pauzu plánovanou kvůli Utkání hvězd tým Carolina Hurricanes. V úterý k vítězství 4:1 dopomohl šestnácti zákroky také Petr Mrázek, který zároveň v závěru utkání pomohl rozproudit na ledě krev, když se zamíchal do vyřizování účtů mezi parťákem Brettem Pescem a útočníkem Markem Scheifelem z Winnipegu. A protože se hrálo na ledě Caroliny, přišla na řadu taky tradiční netradiční oslava s fanoušky.

Hrdinou utkání se stal Justin Williams, osmatřicetiletý miláček domácího publika, který se až do začátku ledna rozhodoval, jestli bude pokračovat v kariéře, nebo skončí. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu si nakonec usmyslel, že se ještě do jedné sezony pustí. Něco potrénoval a následně se vrátil do akce jako král.

V neděli nejprve rozhodl zápas proti NY Islanders v nájezdech a proti Jets už dvakrát skóroval. Jeho první trefa byla vítězná. „Dneska mi to chodilo přímo na hokejku, těžil jsem ze skvělých přihrávek,“ chválil své spoluhráče, kteří mu zásahy skutečně hezky připravili.

To Martin Nečas to měl jinak. Střelecký účet večera otevřel po krásné individuální akci, ve které ukázal jak perfektní bruslení, tak špičkové zakončení. Elitního gólmana Connora Hellebuycka obešel český mladík parádně.

„U tyčky mi to zavřel, tohle byla jediná možnost, která mi zbyla,“ popisoval jeden z nejlepších nováčku sezony pro NHL.com.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Winnipeg

Hellebuyck nakonec inkasoval celkem čtyřikrát, to Mrázek na tom byl podstatně lépe. Jediný gól mu dal Patrik Laine, ale i tak se v zápase nenudil. A protože ho Jets ve třetí třetině zaměstnali jen třemi střelami, rozhodl se zabavit sám.

V 58. minutě, když Winnipeg už hrál bez brankáře, přímo před českým gólmanem došlo na pošťuchovanou. Hostující hvězda Scheifele krosčekem odeslala k ledu obránce Pesceho a obratem se šla instalovat na okraj brankoviště. Tam po něm ale Mrázek hrábl holí a mistra světa z roku 2016 solidně podtrhl.

Scheifele se ještě ani nezvedl a byl u něj Pesce, kterému se předchozí zákrok pranic nelíbil. A rukavice šly na led. Oba borci se mimochodem poprali v NHL poprvé, a nevedli si špatně. Dvojku za svůj zákrok dostal také Mrázek.

„Je dobře, že jsme ukázali, že se nenecháme na ledě otloukat. A všichni to vidí,“ řekl Williams pro newsobserver.com.

Závěr pak přinesl znovu trochu speciální podívané pro příznivce Canes. Vybíjenou!

Remember the 5 D's of dodgeball: Dodge, duck, dip, dive and dodge. pic.twitter.com/CAbt2Qfudu — Carolina Hurricanes (@Canes) January 22, 2020

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:28. Nečas, 05:30. Williams, 18:22. T. Teräväinen, 49:13. Williams Hosté: 06:26. Laine Sestavy Domácí: Mrázek (Reimer) – Edmundson, Slavin (A), Pesce, Gardiner, T. van Riemsdyk, H. Fleury – Niederreiter, J. Staal (C), Svečnikov – T. Teräväinen, Aho, Foegele – Nečas, Dzingel, Martinook (A) – Williams, Wallmark, B. McGinn. Hosté: Hellebuyck (Brossoit) – D. Kulikov, Morrissey (A), Pionk, Sbisa, Niku, Bitetto – Laine, Scheifele (A), Connor – Roslovic, Wheeler (C), Ehlers – Appleton, Copp, Perreault – Harkins, N. Shore, G. Bourque. Rozhodčí L'Ecuyer, Rooney – Murray, Gibbs Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 14 607 diváků

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Winnipeg