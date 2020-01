Dilema v bráně Rangers: tři hvězdy, bude muset z kola ven kat rivala? | iSport.cz

Mít famózní jedničku? Super. Vyrovnanou brankářskou dvojici? Ideální. Ale zapsat na soupisku hned tři reprezentanty? To abyste si jméno startera tahali z klobouku. Rangers řeší problém, který před lety ani nevyvstal na mysl: co (kdo) bude po éře krále. Krále Henrika. Proti Islanders se do brány postaví "specialista" na rivaly Alexandr Georgijev, právě o jeho odchodu se ale mluví nejvíc.

Na začátek trocha nedávné historie. Vedení Rangers se v únoru 2018 definitivně rozhodlo pro restart a z klubu, který mířil za výsledkovým krachem kvůli nesmyslným smlouvám, udělalo s glancem během chvíle přehlídku šikovnosti. K trejdům za mladíky a volby v draftu podepsali ofenzivního beka Jacoba Troubu a útočníka Artěmije Panarina. Bum, trefy do černého.

Oba jsou vidět, ruský šikula dokonce figuruje v top desítce produktivity. Jezdci se sice i letos pohybují za hranou postupu do play off, koukat se na ně ale už zase baví. A to hlavně díky brankářům. Henrik Lundqvist (37) má svou pozici jasnou už pořádnou řádku let, o další místo se však perou dva giganti.

Ruský reprezentant s bulharskými kořeny Alexandr Georgijev (23, v únoru 24) a ruský reprezentant Igor Šesťorkin (24). Oba si zachytali za Sbornou na mistrovství světa a oba se uvedli v NHL výborně. Jako klony.

Ale... a teď přichází hlavní pointa... je nemístné, aby klub trejdoval před koncem kariéry (smlouva do 2020/21) loajálního Lundqvista. Klubovou ikonu, lídra kabiny. Krále New Yorku. Nehledě na to, že by se Henrik nejspíš zbavil kvůli "svým" Rangers i klauzule o nevyměnitelnosti, pakovat se bude muset jeden z nadějných Rusů. Zdá se, že si kratší sirku nechtěně vytáhl Georgijev, kterému končí nováčkovská smlouva už po aktuálním ročníku. Šesťorkin má rok navrch. Tato drobnost zřejmě rozhodne, v příští sezoně totiž platový strop Jezdců zatíží šesti miliony dolarů nutný buyout Kevina Shattenkirka.

Zájemců o Georgijeva je celá řada. Třeba Toronto, kterému by se jistá dvojka za Frederikem Andersenem hodila náramně. Newyorští byznysmeni však nepustí stabilně chytajícího Rusa zadarmo. Naopak. Mohou si vybírat, to oni teď hýbou trhem. Chtějí mladého šikovného útočníka. Ne však takového, který by musel ještě dozrát, ale někoho, kdo bude moct hrát hned.

Mentioned in the pregame show, the Leafs among the teams that have inquired about Rangers goalie Alexander Georgiev. No offer made. New York needs a lot to move him. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 17. ledna 2020

V zámoří se rozjela diskuze, koho ten či onen nabídne. Maple Leafs by mohli do Madison Square Garden poslat třeba Kasperiho Kapanena (49 zápasů, 10+18), nicméně ani to by údajně nemuselo stačit.

Rangers chtějí víc. Třeba ještě volbu v draftu navrch.

Not even sure Kapanen gets it done. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 17. ledna 2020

Georgijev odchytal v aktuální sezoně 22 zápasů s průměrem 3,06 branek na zápas a úspěšností 91,3 %. O kvalitách netřeba pochybovat, Rangers mají nadupanou ofenzivu (myšleno i s podporou beků), ale v obraně zrovna nezáří. Koneckonců na klidného sympaťáka "Georgieho" letělo průměrem 33 střel. Navíc žádné jednoduché zákroky.

Šesťorkin nastoupil zatím pouze do tří zápasů. Nevedl si vůbec zle, úspěšnost vytáhl skoro na 93 % a dvakrát s týmem slavil. Jeho výhoda spočívá v kontraktu a pozici. Z KHL přicházel jako nejlepší gólman soutěže, nejlepší statistiky ligy posbíral i na farmě v Hartfordu (AHL - 1,93 - 93,2 %).

I kdyby Georgijev odešel, fanoušci na něj jen tak nezapomenou. Stal se odborníkem na derby, deptá hlavně Islanders. Během kariéry nastoupil proti Ostrovanům pětkrát. Čtyřikrát vyhrál, jednou udržel nulu, úspěšnost zákroků dostal na 95,5 % a průměrně inkasoval 1,40 gólu na zápas.

Henrik Lundqvist 37 let, Are 882 zápasů 458 výher 2,43 gólu/záp. 91,8 % úsp. Alexandr Georgijev 23 let, Ruse 65 zápasů 30 výher 2,99 gólu/záp. 91,4 % Igor Šesťorkin 24 let, Moskva 3 zápasy 2 výhry 2,68 gólu/záp. 92,9 %

Při posledním vzájemném zápase a poslední výhře (3:2) během minulého týdne chytal opět fantasticky. Rangers se tak nezdráhali oznámit jeho start v úterním zápase dlouho dopředu. A noční můra na Long Islandu se zase probudila.

Ať už nakonec situace v brankovišti Rangers dopadne jakkoliv, sledovat tak vyrovnanou brankářskou trojku je věc nevídaná. V New Yorku by si ale možná přáli, aby se ruští mágové nezapracovali tak rychle... Jasno bude nejdéle 24. února, kdy je uzávěrka přestupů.

KDO BY MOHL JEŠTĚ Z NEW YORKU ODEJÍT? V souvislosti s Rangers se mluví i o dalších pohybech z kádru. Kvůli buyoutu Kevina Shattenkirka (6 milionu dolarů) se očekávají další změny. Jednou nohou pryč by měl být 28letý Chris Kreider, v řešení je budoucnost Ryana Stromea (26 let) a Jespera Fasta (28 let), kteří poctivě sbírají body a po sezoně jim končí smlouvy. Kontrakt vyprší také perspektivnímu bekovi Anthonymu DeAngelovi. Na něm ve 24 letech obrana Rangers stojí. Nedotknutelný není se smlouvou na pět let ve výši 5,2 milionu ani zadák Brady Skjei. Zbavit se Jezdcům podaří jen velmi obtížně Brendana Smitha (4,3 miliony dolarů/2 roky) a Marca Staala (5,7 miliony dolarů/2 roky). Lundqvistovi po sezoně 2020/21 končí smlouva na 8,5 milionu dolarů.