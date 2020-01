Rittich před Utkáním hvězd: Jsem nadšený! Bere i Barta Simpsona | iSport.cz

Před pár lety by to znělo jako utopie, ale teď je to realita. Brankář David Rittich se o víkendu zúčastní prestižního Utkání hvězd, a rozhodně se nedá říci, že by si svou nominaci nezasloužil. Sice se do výběru dostal na úkor zraněného Darcyho Kuempera, ale to už je pouze drobnost. „Je to úžasné," rozplýval se během mediálního dne.

Jsou to pouhé dva roky od doby, kdy v Utkání hvězd NHL chyběl český hráč. To současnost je v tomto směru podstatně úspěšnější. Nejen, že kapitánem Atlantické divize je David Pastrňák, který se ve výběru objevil už před rokem, ale na akci si česky poklábosí i s Tomášem Hertlem a právě s Rittichem.

„Odmalička jsem o NHL snil, a teď tu jsem s těmi nejlepším hráči světa,“ rozplýval se Rittich, který do St. Louis přiletěl z Calgary společně s obráncem Markem Giordanem a útočníkem Matthewem Tkachukem. „Nejsem někdo, u koho by se čekalo, že bude do tohoto výběru zrovna zvolen, takže jsem nadšený a pyšný,“ řekl žurnalistům.

Než dojde v sobotu na zápas, budou na programu možná ještě populárnější dovednostní soutěže. „Rodiče i hodně mých přátel v Česku je bude sledovat, určitě to bude super,“ těší se sedmadvacetiletý brankář.

Ten mezi špičku NHL vystřelil v tomto ročníku, poslední týdny sice maličko povolil, ale dlouho dobu byl nejvytěžovanějším gólmanem celé soutěže. Díky slušné formě parťáka Cama Talbota teď sem tam sedí na střídačce, i tak ho v lize v odehraném čase přeskočila pouze čtveřice Carey Price, Connor Hellebuyck, Frederik Andersen a John Gibson.

To ale neznamená, že by mezi Rittichem a Talbotem bylo nějaké pnutí. „Jde nám to, rozumíme si. Je to dobrý parťák a baví mě s ním trénovat,“ řekl Rittich o bývalém brankáři NY Rangers, Edmontonu či Philadelphie, kterého v sezoně 2019/20 pustil mezi tyče v pouhých šestnácti případech.

Flames se i díky slušně fungující brankářské dvojici drží na třetím místě Pacifické divize, která zajišťuje postup do play off. Ale je tu jedno velké ALE. Kdyby mělo Calgary o bod méně, není ani na pozici, která se nazývá Divoká karta, a je úplně mimo postupová místa. Takhle našlapaná je v tuto chvíli Západní konference.

Rittich ale o klub strach nemá. „V této sezoně víc než před rokem pracujeme jako tým,“ chválí si. „I když první půlka byla trochu bláznivá. Hodně se toho stalo, měnili jsme trenéra, já jsem taky nehrál úplně dobře, zkrátka nepříjemné věci. Ale sebrali jsme se,“ těší ho.

I díky tomu ho teď čeká nezapomenutelný víkend s nejlepšími hokejisty světa. A Rittich si pro něj u slavného Davida Gunnarssona nechal vytvořit slavnostní masku. Na té nechybí ani animovaná legenda Bart Simpson.