Pastrňák zářil i přes bučení. Asi mu dám v Bostonu "céčko", smál se kouč | iSport.cz

David Pastrňák pokračuje v tom, co se pro něj hladce dá označovat jako nejlepší sezona kariéry. Útočník Bostonu dokázal něco, co se před ním nepovedlo v NHL ještě žádnému Čechovi. Díky čtyřem brankám a dvěma nahrávkám se stal nejužitečnějším mužem exhibičního utkání, o čemž mimo jiné rozhodli sami fanoušci.

St. Louis není pro Pastrňáka městem, na které by měl mnoho dobrých vzpomínek. Ještě to není ani rok, co místní Blues přehráli ve finále Stanley Cupu právě Boston a připravili českému útočníkovi ránu, která jen tak nepřebolí. Tenhle lednový víkend v St. Louis by ale mohl přece jen být malou záplatou.

Kapitán Atlantické divize sice ve finálovém boji proti Pacifické divizi musel znovu spolknout porážku (4:5), ale to se v exhibici tolik nepočítá. Hlavně proto, že v prvním utkání proti Metropolitní divizi pomohl k výhře 9:5 hattrickem a celkem za obě utkání zaznamenal čtyři branky a dvě nahrávky. Výsledek? Nejužitečnější hráč.

„Čekal jsem, že vyhrát by měl někdo z vítězného týmu,“ culil se po utkání Pastrňák, který se stal prvním hráčem Bostonu od roku 2001, který toto ocenění získal. Tehdy se radoval Bill Guerin.

Pastrňáka si v hlasování vybrali sami fanoušci, kteří mu dali 36% hlasů, druhý skončil s 27% Matthew Tkachuk, o 7% méně měl Leon Draisaitl a 17% získal útočník Anthony Duclair. Nejlepší střelec NHL je tak díky fanouškům majitelem nového vozu.

„Hlasů od fanoušků si moc vážím. Sice pro mě asi nehlasoval nikdo ze St. Louis, ale mám radost za všechny hlasy,“ dodal s trochou humoru a připomínkou loňského finále.

Blues sice v červnu 2019 tým Bruins přetlačili, ale to neznamená, že ostré boje proti Bostonu jsou zapomenuty. Pastrňák si z hlediště občas vyslechl i nějaké to bučení, ale to mu celý víkend zkazit nemohlo.

Stejně tak to bylo se závěrečnou porážkou, kterou zařídil vítězným gólem Tomáš Hertl. „Dobře jsme ten zápas odstartovali, ale nevyšlo to. Chci pogratulovat soupeři, i když to pro nás bylo na závěr trochu hořké, tak jsem si to moc užil,“ řekl pro NHL.com.

Radost nejlepšímu střelci celé NHL udělala také hojná česká účast. Brankář David Rittich i Hertl byli navíc docela dost vidět.

VIDEO: Takhle zářil v utkání Pastrňák

„Je skvělé se tu potkat s dalšími Čechy, pro naši zemi je to super. Snad bude Čechů jen přibývat. Zase tolik nás v NHL není, takže si všichni fandíme a jsme kamarádi,“ popisoval Pastrňák.

Toho ze střídačky vedl jeho bostonský trenér Bruce Cassidy, který mimochodem nezapomněl přidat pár svých postřehů. Třeba k tomu, jaký byl rozdíl mezi Pastrňákem z Bostonu a Pastrňákem z Utkání hvězd.

„Ten backchecking který předvedl hned na začátku prvního utkání? To jsem od něj neviděl celý rok,“ rýpl si Cassidy. „Asi mu budu muset v Bostonu přidělit céčko. Teď teda hodně štěstí až ho bude brát Zdeno Chárovi,“ pobavil novináře.

Jinak měl pro svou hvězdu samozřejmě pouze slova chvály.

VIDEO: Proti Metropolitní divizi dal Pastrňák hattrick

VIDEO: Ve finálovém utkání zapsal Pastrňák gól a nahrávku