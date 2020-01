Weber má nejtvrdší ránu v NHL, McDavid není nejrychlejší. Hertl bavil | iSport.cz

Čtyřiatřicetiletý Weber navázal na svá prvenství z let 2015, 2016 a 2017 a porazil loňského vítěze Johna Carlsona z Washingtonu, který vystřelil rychlostí 168,2 km/h. Svůj pokus předvedl před soutěžícími také šestapadesátiletý sedminásobný vítěz soutěže Al MacInnis. Legenda St. Louis předvedla s dřevěnou hokejkou výkon 161,6 km/h.

Voyez Shea Weber foudroyer la rondelle à 106,5 milles à l'heure pour remporter le titre du Tir le plus puissant de la LNH. 🤯



Watch Shea Weber blast a 106.5 MPH slap shot to win the #NHLAllStar Hardest Shot event.#GoHabsGo pic.twitter.com/5zkp8Afl5S